Η Καβάλα κατάφερε στο 34' να κάνει το 1-1 κόντρα στον Παναθηναϊκό με τον Σιφναίο να ευστοχεί στο πέναλτι που κέρδισε ο Κατσουλίδης από τον Μλαντένοβιτς.

Ένα λεπτό πριν φτάσουμε στα πρώτα 35' του αγώνα της Καβάλας με τον Παναθηναϊκό και οι «αργοναύτες» κατάφεραν να ισοφαρίσουν το σκορ. Συγκεκριμένα στο 32' οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι σε ανατροπή του Κατσουλίδη από τον Μλαντένοβιτς.

Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε δύο λεπτά αργότερα ο Σιφναίος με τον πρώην παίκτη του «τριφυλλιού» να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα του Κότσαρη και να κάνει έτσι το 1-1.