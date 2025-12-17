Ολυμπιακός - Ηρακλής: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης
Μετά την «λευκή» ισοπαλία με τον Άρη (0-0, 14/12) για τη Stoiximan Superleague, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στην άλλη εγχώρια διοργάνωση, το Κύπελλο Ελλάδας.
Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τον Ηρακλή στο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής (εξ' αναβολής) και θέλουν τη νίκη ούτως ώστε να κάνουν το 4/4 και να τερματίσουν στην 1η θέση της League Phase, παίρνοντας απευθείας εισιτήριο για τα προημιτελικά. Από την άλλη ο «Γηραιός» έχει μαθηματικές ελπίδες πρόκρισης, αν φυσικά πάρει τη νίκη στο «Καραϊσκάκης».
Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Cosmote Sport 2.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.