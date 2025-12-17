Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του σημερινού (17/12) αγώνα Κυπέλλου των Πειραιωτών απέναντι στον «Γηραιό».

Μετά την «λευκή» ισοπαλία με τον Άρη (0-0, 14/12) για τη Stoiximan Superleague, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στην άλλη εγχώρια διοργάνωση, το Κύπελλο Ελλάδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τον Ηρακλή στο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής (εξ' αναβολής) και θέλουν τη νίκη ούτως ώστε να κάνουν το 4/4 και να τερματίσουν στην 1η θέση της League Phase, παίρνοντας απευθείας εισιτήριο για τα προημιτελικά. Από την άλλη ο «Γηραιός» έχει μαθηματικές ελπίδες πρόκρισης, αν φυσικά πάρει τη νίκη στο «Καραϊσκάκης».

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Cosmote Sport 2.