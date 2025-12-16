Ποιος είναι 16χρονος ο Ιάσωνας Νεμπής που μπήκε στην αποστολή του Παναθηναϊκού

Ο 16χρονος Έλληνας επιθετικός που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην Κροατία και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του αγώνα με την Καβάλα από τον Μπενίτεθ.

Ο Ιάσωνας Νεμπής ήταν το πρόσωπο που ξεχώρισε στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Ράφα Μπενίτεθ για τον αγωνα Κυπέλλου με την Καβάλα, αφού συμπεριλήφθηκε εκεί για πρώτη φορά.

Ο 16χρονος Έλληνας επιθετικός ήρθε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2024, όπως είχατε ενημερωθεί αποκλειστικά από το Gazzetta, όχι από κάποια ακαδημία στην Ελλάδα, αλλά από την Ντινάμο Ζάγρεμπ και την Κροατία.

Φέτος, αγωνίζεται στην Κ19 των «πρασίνων» έχοντας 11 συμμετοχές κατά τις οποίες έχει σκοράρει 6 γκολ κι έχει δώσει 1 ασίστ.

Η ιστορία του Ιάσωνα Νεμπή

Ο νεαρός Έλληνας επιθετικός γεννήθηκε στο Μαρούσι στις 9 Φεβρουαρίου του 2009, όμως έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Κροατία, όπου και μετακόμισε σε νεαρή ηλικία με την οικογένεια του για οικογενειακούς λόγους.

Ξεκίνησε αρχικά από την Λοκομοτίβα του Ζάγκρεμπ κι έπειτα μετακινήθηκε στην μεγάλη ομάδα της πόλης, Ντινάμο, η οποία έχει μία από τις καλύτερες ακαδημίες των Βαλκανίων .

Εκεί έδωσε εξαιρετικά δείγματα σκοράροντας 119 γκολ σε 97 αγώνες σε τέσσερα χρόνια. Οι επιδόσεις του κίνησαν το ενδιαφέρον μέχρι και της ομοσπονδίας της Κροατίας, η οποία του πρότεινε να αγωνιστεί με την Κ15 της. Εκείνος όμως αρνήθηκε μένοντας πιστός στην... γαλανόλευκη.

Το καλοκαίρι του 2024 εκείνος βρέθηκε στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού στην Αυστρία κάτω από άκρα μυστικότητα και με στοχευμένες κινήσεις το «τριφύλλι» κατάφερε να τον εντάξει στην ακαδημία του.

Αρχικά εντάχθηκε στην Κ17 των «πρασίνων» και γρήγορα δέχθηκε και κλήση από την Εθνική Παίδων, με την οποία έκανε ντεμπούτο στις 13/11/2024. Η καλή εικόνα που είχε την σεζόν αυτή του έδωσε γρήγορα το εισιτήριο για την Κ19 στην οποία ενσωματώθηκε από την έναρξη της φετινής σεζόν.

Εκείνος στο πρώτο του ματς που μπήκε ως αλλαγή κόντρα στον Λεβαδειακό πέτυχε το παρθενικό του τέρμα. Συνέχισε μπαίνοντας αλλαγή στα περισσότερα παιχνίδια ενώ στα τελευταία τέσσερα πήρε φανέλα βασικού και τα πήγε εξαιρετικά σκοράροντας πέντε γκολ και δίνοντας μία ασίστ. Συνολικά φέτος έχει έξι γκολ και μία ασίστ σε 11 συμμετοχές.

Μένει να δούμε αν ο Ράφα Μπενίτεθ θα του δώσει την ευκαιρία να κάνει το επαγγελματικό του ντεμπούτο στον αγώνα με την Καβάλα.