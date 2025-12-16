Με Νεμπή, αλλά χωρίς έξι παίκτες κόντρα στην Καβάλα

Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στην Καβάλα με αρκετές απουσίες, αλλά και τον Ιάσωνα Νεμπή για πρώτη φορά στην αποστολή του.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με την Καβάλα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος και ο Ράφα Μπενίτεθ γνωστοποίησε την αποστολή που θα ταξιδεύει για την πόλη της Μακεδονίας.

Σ' αυτήν ο Ισπανός τεχνικός δεν συμπεριέλαβε τους Πάλμερ-Μπράουν και Ζαρουρί για λόγους ξεκουράσης, τους Τσέριν και Τουμπά, που ταλαιπωρούνται από ίωση, αλλά και τους ανέτοιμους Πελίστρι και Κυριακόπουλο. Ο πρώτος έκανε ξανά μέρος της προπόνησης ενώ ο δεύτερος θεραπεία. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνέχισαν με τακτική και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι.

Για πρώτη φορά στην αποστολή του «τριφυλλιού» βρέθηκε ο νεαρός επιθετικός Ιάσωνας Νεμπής.

Αναλυτικά τα ονόματα που βρέθηκαν στην αποστολή

Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Σταμέλος, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέ, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Μπόκος, Νίκας, Βιλένα, Πάντοβιτς, Νεμπής.