Ολυμπιακός: Γιατί έχει αξία να κλείσει με το απόλυτο στο Κύπελλο
Για τον Ολυμπιακό έχει μεγάλη σημασία το ότι συνεχίζει να είναι μέσα σε όλους τους στόχους του. Με νίκη την Τετάρτη επί του Ηρακλή φτάνει - στο Κύπελλο - στους 12 βαθμούς, στην πρώτη θέση, κάνει το 4x4 στη League Phase της διοργάνωσης και προκρίνεται απευθείας στην προημιτελική φάση αποφεύγοντας τα play - offs, κάτι πολύ σημαντικό με βάση το βαρύ πρόγραμμα που έτσι και αλλιώς έχει η ομάδα. Έχει αξία δηλαδή το να έρθει αυτή η νίκη.
Στη συνέχεια ο πειραϊκός σύλλογος με νίκη το Σάββατο επί της Κηφισιάς στο Καραϊσκάκη θα κλείσει το 2025 μόνος στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στη Super League. Εκτός των συνόρων υπάρχει ακόμα ο στόχος του Champions League όπου το 0-1 επί της Καϊράτ έχει κρατήσει τον Ολυμπιακό ζωντανό στο παιχνίδι της πρόκρισης.
Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα στους αγωνιστικούς του στόχους - στόχοι που αφορούν σε 3 διοργανώσεις στο σύνολο - και ενώ έχει να διεκδικήσει - με στόχο να τον κατακτήσει φυσικά - τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, καθώς στις 3 Ιανουαρίου (17:00) αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, στον τελικό του Super Cup. Από την άλλη ο κόσμος των Πειραιωτών θα δώσει δυναμικό παρών και στα επερχόμενα παιχνίδια, όπως κάνει από την αρχή της χρονιάς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.