Λίγο πριν φύγει το 2025 ο Ολυμπιακός έχει 2 ματς με τον Ηρακλή την Τετάρτη (17/12, 18:00) για το Κύπελλο και με την Κηφισιά το Σάββατο (20/12, 20:30) για το Πρωτάθλημα.

Για τον Ολυμπιακό έχει μεγάλη σημασία το ότι συνεχίζει να είναι μέσα σε όλους τους στόχους του. Με νίκη την Τετάρτη επί του Ηρακλή φτάνει - στο Κύπελλο - στους 12 βαθμούς, στην πρώτη θέση, κάνει το 4x4 στη League Phase της διοργάνωσης και προκρίνεται απευθείας στην προημιτελική φάση αποφεύγοντας τα play - offs, κάτι πολύ σημαντικό με βάση το βαρύ πρόγραμμα που έτσι και αλλιώς έχει η ομάδα. Έχει αξία δηλαδή το να έρθει αυτή η νίκη.

Στη συνέχεια ο πειραϊκός σύλλογος με νίκη το Σάββατο επί της Κηφισιάς στο Καραϊσκάκη θα κλείσει το 2025 μόνος στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στη Super League. Εκτός των συνόρων υπάρχει ακόμα ο στόχος του Champions League όπου το 0-1 επί της Καϊράτ έχει κρατήσει τον Ολυμπιακό ζωντανό στο παιχνίδι της πρόκρισης.

Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα στους αγωνιστικούς του στόχους - στόχοι που αφορούν σε 3 διοργανώσεις στο σύνολο - και ενώ έχει να διεκδικήσει - με στόχο να τον κατακτήσει φυσικά - τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, καθώς στις 3 Ιανουαρίου (17:00) αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, στον τελικό του Super Cup. Από την άλλη ο κόσμος των Πειραιωτών θα δώσει δυναμικό παρών και στα επερχόμενα παιχνίδια, όπως κάνει από την αρχή της χρονιάς.