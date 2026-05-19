Το ποστάρισμα των Ερυθρόλευκων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων:

19 Μαΐου: Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου (1919-2026). Θυμόμαστε, τιμούμε και δεν ξεχνάμε! / May 19th: Remembrance Day of the Genocide of the Greeks of Pontus (1919-2026). We remember, we honour and we never forget!