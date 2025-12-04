Η αποστολή του Ολυμπιακού δέχθηκε μία απίστευτη υποδοχή από τους οπαδούς της ομάδας πριν τον αγώνα με την Ελλάδας Σύρου.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 5-2 της Ελλάδας Σύρου για το League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος και η αποστολή είχε την έντονη στήριξη των οπαδών των Πειραιωτών που έδωσαν δυναμικό παρών στο γήπεδο.

Στον επίσημο λογαριασμό των «ερυθρολεύκων» στο youtube δημοσιεύτηκε η παρακάμερα του αγώνα που δείχνει όλη τη διαδρομή της αποστολής από το λιμάνι μέχρι το γήπεδο όπου τους περίμενε μία μεγάλη υποδοχή με δεκάδες πυρσούς αριστερά και δεξιά του πούλμαν.

Παράλληλα, φαίνεται η βράβευση του Πρίντεζη αλλά και του Ολυμπιακού την ομάδα της Ελλάδας Σύρου ενώ πρωταγωνιστεί ο εντυπωσιακός τρόπος που στήριξαν οι οπαδοί την ομάδα.