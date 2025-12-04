Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για δύο από τα καινούργια παιδιά του Ολυμπιακού.

Οι δύο κεντρικοί χαφ του Ολυμπιακού στον χθεσινό αγώνα Κυπέλλου, ο Σιπιόνι με τον Νασιμέντο, επιβεβαίωσαν, σε γενικές γραμμές, την εικόνα που έχουμε διαμορφώσει γι΄ αυτούς. Μοιάζουν για δύο παιδιά που μπορεί να βοηθήσουν την ομάδα και που έχουν προοπτικές-με δίπλα τους ακόμη ερωτηματικά.

Ο 21χρονος Αργεντίνος απέδειξε πάλι ότι έχει ένα πολύ μεγάλο προτέρημα: κόβει και κλέβει μπάλες σχεδόν ασταμάτητα. Βοηθάει πίσω και ως 3ος στόπερ, ενώ έχει καλή πάσα, όχι μόνο κοντινή, αλλά και 30άρα. Κυνηγάει μάλιστα και το γκολ, έστω χωρίς τις καλύτερες τελικές. Από την άλλη, είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα. Πρώτα το εξόφθαλμο, τα αχρείαστα σκληρά φάουλ που κάνει και του κοστίζουν τις πολλές κίτρινες κάρτες.

Χθες πάλι το έκανε, μόλις στο 3ο λεπτό, άσχετα αν επειδή ήταν πολύ γρήγορα και δεν του έβγαλε κάρτα ο διαιτητής. Πρέπει να μάθει μέσα στα όρια-ειδάλλως, πολύ απλά δεν θα παίζει. Επιπλέον, είναι αρκετά επιπόλαιος κάποιες στιγμές που έχει την μπάλα στα πόδια του και του την κλέβουν. Πρέπει να βλέπει και να μάθει από τον Έσε κι από τον Ντάνι Γκαρθία. Θα είναι κρίμα να χάσει την ευκαιρία, κι ο Ολυμπιακός τέσσερα εκ. Ευρώ.

Ο 23χρονος Πορτογάλος θα έλεγα δείχνει πιο συμβατός αυτή την στιγμή στο παιχνίδι του προπονητή. Πιο έτοιμος. Με τον Μεντιλίμπαρ να εκτιμάει την υπερκινητικότητα του, αλλά και τη δυνατότητα του να παίζει και οκτάρι και δεκάρι, ακόμη και στα πλάγια της επίθεσης! Δεν είναι τυχαίο ότι τον έχει βάλει οκτώ φορές βασικό, ενώ τον Σιπιόνι τις μισές, τέσσερις.

Ο Νασιμέντο είναι σαν να παίζει παντού στο γήπεδο! Κλέβει μπάλες, βγάζει πάσες και σέντρες για φάσεις, γυρίζει πίσω, χώνεται σαν κρυφός φορ, ακόμη και στις στατικές φάσεις, παρά το ύψος του, θα βοηθήσει. Το ερωτηματικό στη δική του περίπτωση είναι ότι ακόμη ο βαθμός που τα κάνει όλα αυτά δεν είναι ο καλύτερος. Πρέπει να τα κάνει καλύτερα. Και τα σουτ και κάποιες μπαλιές και γενικότερα. Τον βλέπεις π.χ. να κλέβει ωραία σταματώντας αντίπαλη επίθεση και να δίνει την μπάλα πίσω σε αντίπαλο. Η, να κάνει τζάμπα φάουλ και να βάζει την Σύρο στην περιοχή της.

Και ίσως πάνω απ΄ όλα να βρίσκει περισσότερες από αυτές τις στιγμές που λέμε ότι κάνουν τη διαφορά. Χθες μία ήταν εκεί που έκλεψε κι έδωσε κάθετα κι έξυπνα στον Γιάρεμτσουκ, βγάζοντας τον σε καλή θέση για γκολ. Χρειάζονται πιο πολλές τέτοιες, όπως το γκολ που είχε βάλει στην Κηφισιά. Διότι, την Κυριακή στο Αγρίνιο, που πάλι ήταν βασικός, ενώ έκανε δουλειά, ήταν μαχητής, κυκλοφορούσε την μπάλα, έπαιζε με τη μία, όμως δεν είχε στιγμές ποιότητας, πέραν μίας έξυπνης πάσας στον Ζέλσον. Κι έτσι έγινε αλλαγή στο 59’.

Δείχνουν να έχουν παρόν και μέλλον αυτά τα δύο παιδιά που ήρθαν στον Ολυμπιακό από εισηγήσεις του σκάουτινγκ του συλλόγου (Χρήστος Ακκάς). Δείχνουν να μπορούν να γίνουν κάποια στιγμή οι δύο του κεντρικού άξονα της ομάδας, αλλά ακόμη έχουν δουλειά μπροστά τους. Με τα παιχνίδια λογικά θα βελτιώνονται. Πρέπει, όμως, σιγά σιγά να βγάζουν από πάνω τους κάποια ερωτηματικά.

Άσχετο: Διαιτητής στον Ολυμπιακό από την Κατερίνη, VAR από τη Θεσσαλονίκη, AVAR από τη Χαλκιδική. Προχώρα μεγάλε Λανουά!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ήταν λυτρωτικό για τον Γιάρεμτσουκ αυτό το γκολ έστω στο 83΄. Το έψαχνε πολύ, εδώ και κάμποσα παιχνίδια, στον Ολυμπιακό και στην Εθνική του, αλλά έπρεπε να χάσει πρώτα τέσσερις καθαρές ευκαιρίες για να το βάλει, αυτό το 4-2. Με κεφαλιά, που παρά το ύψος του, δεν είναι και η σπεσιαλιτέ του.

Ο Ουκρανός νωρίτερα είχε νικηθεί δύο φορές από τον αντίπαλο γκολκίπερ σε τετ α τετ (από πλάγια το ένα), είχε μπερδευτεί και από προφανή θέση για γκολ δεν είχε καν πλασάρει και είχε την καλύτερη του προσπάθεια, με εκείνο το ξερό σουτ έξω από την περιοχή, με την μπάλα να πηγαίνει στο αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα.

Από την άλλη, ο Ταρέμι, λιγότερο αγχωμένος, κατάφερε και σκόραρε πάλι στη μοναδική του καθαρή ευκαιρία μέσα στο παιχνίδι, με μία κοντινή προβολή από τη σέντρα του Γιαζίτσι-να θυμηθούμε ότι πάλι από σέντρα του Τούρκου είχε σκοράρει τις προάλλες ένα άλλο ωραίο γκολ, με κεφαλιά τότε. Ο Ιρανός βρέθηκε άλλες δύο φορές μέσα σε φάσεις, αλλά όχι υπό τις καλύτερες συνθήκες. Ειδάλλως, μπορεί να έκανε και χατ τρικ!

Και για το τέλος ένα ιμότζι