Το ντεμπούτο του Αμπαρτζίδη, που πέρασε τη δική του... Οδύσσεια

Ο Ατρόμητος ήταν λίγο πιο περήφανος απ' ότι συνήθως για το χθεσινό ντεμπούτο του δικού του παιδιού εξαιτίας της ιδιαίτερης ιστορίας του.

Ο Ατρόμητος πέρασε από την Λάρισα επικρατώντας της ΑΕΛ με 1-0 χάρη στο γκολ του Μπάκου και σφράγισε έτσι την παρουσία του στην πρώτη 12αδα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος εξασφαλίζοντας τη συνέχειά του στον θεσμό.

Στο χθεσινό αυτό ματς έκανε ντεμπούτο με την ανδρική ο Σπύρος Αμπαρτζίδης. Και θα πει κανείς τι πιο σύνηθες να συμβεί; Ειδικά στον θεσμό του Κυπέλλου και με την ύπαρξη του νέου κανονισμού.

Όμως, η ιστορία του 20χρονου επιθετικού μέσου της ομάδας του Περιστερίου είναι λίγο πιο ιδιαίτερη. Κι αυτό εξαιτίας των όσων έχει περάσει για να φτάσει εκεί. Ο Αμπαρτζίδης υπέστη δύο φορές ρήξη χιαστού τις τελευταίες δύο σεζόν.

Μάλιστα, η μία εξ' αυτών του χάλασε και μία μεταγραφή στο εξωτερικό σε ηλικία 18 ετών, όταν το «αστέρι» τα έχει βρει σε όλα για να τον παραχωρήσει στην Ελλάς Βερόνα, αλλά τελικά η αναποδιά αυτή έβαλε «στοπ».

Παρ' ότι άλλοι στην θέση του θα έμεναν πίσω ή ίσως να σταματούσαν και το ποδόσαφιρο, εκείνος βρήκε την ψυχική δύναμη να συνεχίσει να προσπαθεί, δεν το έβαλε ποτέ κάτω και χθες ανταμείφθηκε για όλο τον γολγοθά που έχει περάσει.

Ο Ατρόμητος έσπευσε να υπερθεματίσει την ιδιαίτερη αυτή της στιγμής αυτής για το συγκεκριμένο παιχνίδι κάνοντας ένα σχετικό ποστ στα social media της ομάδας.