Ο Χρήστος Κόντης στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου μετά την ήττα του ΟΦΗ από την ΑΕΚ μίλησε για τον... ευέξαπτο Τιάγκο Νους και υπερασπίστηκε τον ποδοσφαιριστή του.

Ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να πετύχει το στόχο του 4Χ4 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς έχασε από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και δεν θα τερματίσει στην πρώτη τετράδα. Ο Χρήστος Κόντης μίλησε μετά το ματς και στάθηκε στο δεύτερο γκολ του Δικεφάλου, το οποίο «έκοψε» τα... πόδια των παικτών του, ενώ «ύψωσε» ασπίδα στον ποδοσφαιριστή του, Τιάγκο Νους, o oποίος είχε για ακόμα μια φορά «έκρηξη» θυμού και τιμωρήθηκε με κάρτα.

Ο Αργεντινός εξτρέμ έχει στην τρέχουσα σεζόν πέντε «μονές» κίτρινες και δυο αποβολές, με δεύτερη κάρτα.

Οι δηλώσεις του Κόντη στην Cosmote TV

«Κάναμε μια προσπάθεια, το κύπελλο είναι σημαντικός θεσμός. Θέλαμε να κερδίσουμε ή να μην χάσουμε, δεχθήκαμε ένα γκολ όπου δεν ήμασταν προσεκτικοί. Μετά ισορροπήσαμε το παιχνίδι, το δεύτερο γκολ μας έκοψε τα πόδια αν και πιστεύω πως είχαμε ευκαιρίες για να ξαναμπούμε στο παιχνίδι. Συνεχίζουμε, κρατάμε την προσπάθεια, θέλουμε να ανεβάσουμε το ηθικό μας ως ομάδα και κόντρα στον Ολυμπιακό να δείξουμε ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο».

Η συνέντευξη Τύπου του Κόντη

Για το παιχνίδι και τους στόχους: «Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Προσπαθήσαμε απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα να βγάλουμε κάποια στοιχεία. Θέλαμε να μην δεχθούμε γκολ και να ρισκάρουμε αν χρειαζόταν στη συνέχεια. Το γκολ της ΑΕΚ έδωσε ψυχολογία και κυριαρχία. Στο δεύτερο μέρος μετά το δεύτερο γκολ αν καταφέρναμε να σκοράρουμε ίσως μπορούσαμε να πιέσουμε στο τέλος γιατί είχαμε πάρει κάποια μέτρα. Θεωρώ πως κάναμε δύο με τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Κρατάμε την προσπάθεια, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, θέλουμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί αλλά η ποιότητα του αντιπάλου κάποιες φορές σε δυσκολεύει».

Για το που πιστεύει ότι χρειάζεται αλλαγή ο ΟΦΗ: «Σε όλους τους τομείς πρέπει να βελτιωθούμε. Και στο αμυντικό κομμάτι, δεν είναι πολλά τα ματς που δεν έχουμε δεχθεί γκολ, αλλά και στο επιθετικό κομμάτι γιατί δημιουργούμε κλασικές ευκαιρίες που δεν κάνουμε γκολ. Όταν τις κάνουμε και όταν μπορέσουμε να είμαστε κυρίαρχοι, νομίζω θα πάρουμε και τους βαθμούς που χρειάζεται».

Για το αν το σχήμα του ΟΦΗ θα μπορούσε να ήταν εξ αρχής όπως τελείωσε στο ματς και για τη διαχείριση του θυμού του Νους: «Δεν ξεκίνησε ο Μπόρχα γιατί προέρχεται από έναν δίμηνο τραυματισμό και μπορούσε να παίξει για ένα 30λεπτο περίπου. Όσο για τον Νους, είναι ένα παιδί λίγο παρεξηγημένο. Τον κυνηγάνε όλοι, έχει μια... τρέλα μέσα του αλλά κι αυτός πρέπει να καταλάβει με τη δική μας στάση για να είναι λιγότερο ευέξαπτος. Έχει ταλέντο και πρέπει να τον βάλουμε στα ποδοσφαιρικά πλαίσια».