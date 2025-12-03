Περέιρα: «Να συνεχίσουμε το σερί και να βελτιωθούμε»

Οι δηλώσεις του MVP της ΑΕΚ, Ρομπέρτο Περέιρα, στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Ρομπέρτο Περέιρα αναδείχθηκε MVP της ΑΕΚ στη νίκη επί του ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Αργεντινός χαφ άνοιξε το σκορ με το πρώτο του γκολ σε ελληνική διοργάνωση και έδωσε ασίστ για το παρθενικό τέρμα του Ζοάο Μάριο με τα κιτρινόμαυρα.

Ο πολύπειρος μέσος μίλησε την κάμερα της Cosmote TV μετά τον αγώνα και στάθηκε στη σημασία του νικηφόρου σερί αλλά και της βελτίωσης της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Περέιρα

«Είμαστε καλά. Πρέπει να συνεχίσουμε το θετικό σερί. Έχουμε πολύ δύσκολα παιχνίδια μπροστά μας και σίγουρα να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά και να κάνουμε αυτά που μας ζητά ο προπονητής.

Είμαι ικανοποιημένος που μπορώ να βοηθώ την ομάδα. Με απασχολεί κυρίως η ομάδα να κερδίζει. Ξέρουμε ότι με τις νίκες έχουμε ηρεμία ώστε να δουλέψουμε για το επόμενο παιχνίδι».