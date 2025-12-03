Άρης - ΠΑΟΚ: Σε ρόλο επιτελικού ο Καμαρά, βασικοί Μπιάνκο, Βολιάκο
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, όπως αναμενόταν, προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα για το ντέρμπι με τον Άρη.
Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ελπίδες να τερματίσει στην τετράδα κι επιπλέον ο Ρουμάνος τεχνικός ήθελε να ξεκουράσει κομβικούς ποδοσφαιριστές. Θυμίζουμε ότι νοκ άουτ, ούτως ή άλλως, είναι οι τραυματίες Κωνσταντέλιας, Πέλκας και ο τιμωρημένος Μεϊτέ.
Η ενδεκάδα του Δικεφάλου, λοιπόν, είναι η εξής: Ο Τσιφτσής στο τέρμα, δεξί μπακ ο Σάστρε, αριστερό ο Μπάμπα και στόπερ οι Βολιάκο, Μιχαηλίδης. Στα χαφ θα είναι οι Μπιάνκο, Οζντόεφ, δεξιά ο Ντεσπόντοφ, αριστερά ο Ζίβκοβιτς και ο Καμαρά θα παίξει πίσω από τον νεαρό Μύθου.
Ο Ζίβκοβιτς, εξαιτίας και της απουσίας των Κωνσταντέλια, Τάισον, είναι ο μοναδικός από τους βασικούς μεσοεπιθετικά, που ξεκινάει και πάλι βασικός.
Ο Μαντί Καμαρά να σημειωθεί ότι ξεκινάει βασικός για πρώτη φορά μετά τις 23/10/25 και τον εκτός έδρας αγώνα με τη Λιλ, όπου αντικαταστάθηκε, λόγω τραυματισμού.
Το ποστάρισμα του ΠΑΟΚ για την ενδεκάδα
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το παιχνίδι Κυπέλλου κόντρα στον Άρη. #PreGame #PamePAOKARA #ARISPAOK #GreekCup #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/BfSIv7Kt6l— PAOK FC (@PAOK_FC) December 3, 2025
