Ο Λουτσέσκου ξεκινάει τον Μύθου και τους Μπιάνκο, Βολιάκο κόντρα στον Άρη. Βασικός στον ΠΑΟΚ έπειτα από 1,5 μήνα ο Καμαρά.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, όπως αναμενόταν, προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα για το ντέρμπι με τον Άρη.

Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ελπίδες να τερματίσει στην τετράδα κι επιπλέον ο Ρουμάνος τεχνικός ήθελε να ξεκουράσει κομβικούς ποδοσφαιριστές. Θυμίζουμε ότι νοκ άουτ, ούτως ή άλλως, είναι οι τραυματίες Κωνσταντέλιας, Πέλκας και ο τιμωρημένος Μεϊτέ.

Η ενδεκάδα του Δικεφάλου, λοιπόν, είναι η εξής: Ο Τσιφτσής στο τέρμα, δεξί μπακ ο Σάστρε, αριστερό ο Μπάμπα και στόπερ οι Βολιάκο, Μιχαηλίδης. Στα χαφ θα είναι οι Μπιάνκο, Οζντόεφ, δεξιά ο Ντεσπόντοφ, αριστερά ο Ζίβκοβιτς και ο Καμαρά θα παίξει πίσω από τον νεαρό Μύθου.

Ο Ζίβκοβιτς, εξαιτίας και της απουσίας των Κωνσταντέλια, Τάισον, είναι ο μοναδικός από τους βασικούς μεσοεπιθετικά, που ξεκινάει και πάλι βασικός.

Ο Μαντί Καμαρά να σημειωθεί ότι ξεκινάει βασικός για πρώτη φορά μετά τις 23/10/25 και τον εκτός έδρας αγώνα με τη Λιλ, όπου αντικαταστάθηκε, λόγω τραυματισμού.

Το ποστάρισμα του ΠΑΟΚ για την ενδεκάδα