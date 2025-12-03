Η ωραία αγωνιστική παράσταση του Τούρκου στο ματς του Ολυμπιακού με την Ελλάδα Σύρου ήταν μία ευχάριστη εξέλιξη για τον Μεντιλίμπαρ. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Γιουσούφ Γιαζίτζι. Δεν θα είναι ποτέ ο απόλυτος... σκύλος στην άμυνα. Δεν θα είναι ο μετρ της τακτικής στα μετόπισθεν. Δεν θα μπορέσει ποτέ να πρεσάρει όπως ο Ελ Καμπί. Είναι όμως ξεκάθαρα ένα σούπερ χαρισματικός / ποιοτικός παίκτης στη γραμμή κρούσης είτε μοιράζοντας - φτιάχνοντας γκολ προς τους συμπαίκτες του είτε σκοράροντας.

Ο έμπειρος Τούρκος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού με την πειστικότατή του εμφάνιση σε ένα ματς με έναν αντίπαλο χαμηλής δυναμικότητας, όμως και πάλι που είχε μπόλικα γκολ, έδειξε εκ νέου την ποιότητά του και το πως εξελίσσεται για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε έναν 2ο... Ταρέμι.

Χωρίς να έχει παίξει ούτε καν 14 ματς (έχει 12 συμμετοχές) ο Γιαζίτζι έχει ήδη 4 γκολ και 5 ασίστ. Σε σχέση με τον χρόνο παρουσίας του (421 λεπτά) η προσφορά του μπορεί να χαρακτηριστεί ιδιαιτέρως καλή. Προφανώς και σε αυτή τη διαδικασία υπήρχαν και παιχνίδια που δεν ξεχώρισε, ωστόσο ο Γιουσούφ Γιαζίτζι για τον χρόνο που παίζει δείχνει σε ουκ ολίγες περιπτώσεις να προσαρμόζεται και να συνεργάζεται με όλους τους επιθετικογενείς παίκτες των Πειραιωτών.

Να μην ξεχνάμε βέβαια ποτέ το πόσο σκληρό και δύσκολο τραυματισμό βίωσε ο Γιαζίτζι και το πόσο χρειάστηκε να επανέλθει. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός που έχει σημαντική καριέρα πίσω του έχει αποτυπώσει και μέσα από τις δηλώσεις του το πόσα χρωστά στον Ολυμπιακό, οπότε πάντα έχει ένα έξτρα κίνητρο για να αποδίδει και για να προσφέρει. Ο Γιαζίτζι είναι από τους παίκτες που έχει πολύ καλά χτυπήματα από στατικές φάσεις και γενικά πολύ καλά πόδια. Και φυσικά να θυμίσουμε πως η ασίστ στο ματς του Αγρινίου για το 0-1 του Αγιούμπ Ελ Καμπί ήταν δική του. Σε ένα σύνολο 2 αγώνων στη σειρά σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο είχε 2 γκολ και 2 ασίστ!

Η πειραματική άμυνα δεν πήρε καλό βαθμό στην Σύρο

Την ώρα που οι περισσότεροι μεσοεπιθετικοί στάθηκαν και όλοι οι σέντερ φορ των Πειραιωτών σκόραραν η άμυνα των Ερυθρόλευκων δεν πήγε καλά στο ματς αυτό. Πειραματική βέβαια άμυνα και με ένα δίδυμο νέων παιδιών με ταλέντο (Καλογερόπουλος και Μάνσα) που χρειάζονται ξεκάθαρα χρόνο. Γενικά η ερυθρόλευκη οπισθοφυλακή έχοντας δεχθεί και 2 γκολ δεν πήρε καλό αγωνιστικό βαθμό.

Από εκεί και πέρα το γεγονός ότι ο Μπιανκόν δεν έπαιξε καθόλου δείχνει ότι εξακολουθεί να προφυλάσσεται. Τόσο ο Γάλλος όσο και ο Πιρόλα προέρχονταν από προβλήματα τραυματισμών, οπότε με το δεδομένο ότι είναι εκτός ο Ρέτσος και ενόψει των αγώνων με ΟΦΗ και Καϊράτ η στόχευση είναι να είναι ετοιμοπόλεμοι οι άλλοι διαθέσιμοι τοπ κεντρικοί αμυντικοί του ρόστερ. Ο Πιρόλα ξεκάθαρα είναι ο Νο1 σε αυτήν την ιεραρχία αλλά και ο Μπιανκόν θα χρειαστεί δεδομένα.