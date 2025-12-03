Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός: «Εκτέλεσε» ο Ταρέμι, μείωσε με αυτογκόλ ο Καλογερόπουλος στο πρώτο 5λεπτο του β' ημιχρόνου!
Το 2ο γκολ που δεν βρήκε στο πρώτο ημίχρονο, το βρήκε στο δεύτερο ο Ολυμπιακός με τον Ταρέμι να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 2-0 στο 48ο λεπτό έπειτα από προβολή από κοντά.
Ο Γιαζίτσι ήταν εκείνος που από εκτελεστής έγινε... σερβιτόρος και ο Ιρανός βρήκε τα αντίπαλα δίχτυα. Ωστόσο, η Ελλάς Σύρου απάντησε σχεδόν αμέσως.
Συγκεκριμένα στο 50ο λεπτό, έπειτα από εκτέλεση φάουλ, ο Καλογερόπουλος πήδηξε πιο ψηλά από όλους, αλλά έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, μειώνοντας σε 1-2 για τους γηπεδούχους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.