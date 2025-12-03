Δυναμικό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο στο Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός, με τους Πειραιώτες να βρίσκουν δεύτερο τέρμα με τον Ταρέμι και τον Βενάρδο να μειώνει για τους γηπεδούχους.

Το 2ο γκολ που δεν βρήκε στο πρώτο ημίχρονο, το βρήκε στο δεύτερο ο Ολυμπιακός με τον Ταρέμι να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 2-0 στο 48ο λεπτό έπειτα από προβολή από κοντά.

Ο Γιαζίτσι ήταν εκείνος που από εκτελεστής έγινε... σερβιτόρος και ο Ιρανός βρήκε τα αντίπαλα δίχτυα. Ωστόσο, η Ελλάς Σύρου απάντησε σχεδόν αμέσως.

Συγκεκριμένα στο 50ο λεπτό, έπειτα από εκτέλεση φάουλ, ο Καλογερόπουλος πήδηξε πιο ψηλά από όλους, αλλά έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, μειώνοντας σε 1-2 για τους γηπεδούχους.