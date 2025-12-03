Oι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν κάνει... χαμό στο νησί της Σύρου με αφορμή την αναμέτρηση που ξεκινά σε λίγο για το Κύπελλο Ελλάδας. ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΣΥΡΟΣ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στη Σύρο ανυπομονούν για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα από κοντά. Σε λίγη ώρα, η Ελλάς Σύρου θα υποδεχτεί τους νταμπλούχους Ελλάδας και ήδη οι εικόνες που βλέπουμε από το νησί είναι εντυπωσιακές.

Κορναρίσματα, καπνογόνα, συνθήματα... Αποθεωτικό κλίμα στο νησί για τους ερυθρόλευκους, με τον κόσμο της ομάδας εκεί να δείχνουν την αγάπη για την αγαπημένη τους ομάδα.

«Χάσαμε χρήματα, 150 χιλιάδες ευρώ που θα είχαμε έσοδα αν ο αγώνας γινόταν στο ''Καραϊσκάκη'', αλλά για την ιστορία και το νησί, εγώ θα έπαιζα στη Σύρο ακόμη και με ένα φίλαθλο στο γήπεδο!», δήλωσε στο Gazzetta ο πρόεδρος της Ελλάς Σύγου, Γιώργος Λεωνταρίτης. Κι αυτή η ιστορική στιγμή για το νησί αποτυπώνεται από τις παρακάτω εικόνες.

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι τα όσα μας είπε κι ο προπονητής της ομάδας, Παναγιώτης Χριστοφιλέας στο Gazzetta:

«Αυτό που συμβαίνει και γίνεται με την Ελλάς Σύρου είναι ιστορικό γεγονός, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Έρχεται από πλευράς τίτλων και διακρίσεων η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, μας τιμά ιδιαίτερα. Είναι πολύ τιμητικό για εμάς ότι θα μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα στους καλύτερους και να δείξουμε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στο γήπεδο και να μας δει όλη η Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνετε από το 0 στο 100 είναι πολλά τα χιλιόμετρα που έχεις να διανύσεις».

Tα videos του Μανώλη Μακρόπουλου για το Gazzetta:

Οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν κάνει... απόβαση στην Ερμούπολη για το ματς Κυπέλλου με την Ελλάς Σύρου!#olympiacos #olympiacosfc pic.twitter.com/5pHDkoTNH0 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 3, 2025