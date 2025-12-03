Ολυμπιακός: Με Ταρέμι-Γιάρεμτσουκ στην επίθεση η εντεκάδα κόντρα στην Ελλάδα Σύρου
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την εντεκάδα για τον Ολυμπιακό ενόψει του αγώνα κόντρα στην Ελλάδα Σύρου στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.
Ο Ισπανός προπονητής προχώρησε ολικό φρεσκάρισμα της εντεκάδας, με τον Μπότη να πραγματοποιεί το επίσημο ντεμπούτο του κάτω από τα δοκάρια, τους Κοστίνια, Μάνσα, Καλογερόπουλο και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας ενώ στη μεσαία γραμμή, ο Σιπιόνι, θα μοιραστεί τον άξονα με τον Νασιμέντο.
Ο Καμπελά με τον Γιαζίτσι θα αγωνιστούν στα δύο άκρα της επίθεσης με το δίδυμο Ταρέμι-Γιάρεμτσουκ να είναι στην κορυφή.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Ελλάς Σύρου από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Ellas Syrou is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #ELSOLY #GreekCup pic.twitter.com/PA2hc4ims6— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 3, 2025
