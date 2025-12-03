Με αρκετά νέα πρόσωπα η εντεκάδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα κόντρα στην Ελλάδα Σύρου για το Κύπελλο Ελλάδος.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την εντεκάδα για τον Ολυμπιακό ενόψει του αγώνα κόντρα στην Ελλάδα Σύρου στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Ισπανός προπονητής προχώρησε ολικό φρεσκάρισμα της εντεκάδας, με τον Μπότη να πραγματοποιεί το επίσημο ντεμπούτο του κάτω από τα δοκάρια, τους Κοστίνια, Μάνσα, Καλογερόπουλο και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας ενώ στη μεσαία γραμμή, ο Σιπιόνι, θα μοιραστεί τον άξονα με τον Νασιμέντο.

Ο Καμπελά με τον Γιαζίτσι θα αγωνιστούν στα δύο άκρα της επίθεσης με το δίδυμο Ταρέμι-Γιάρεμτσουκ να είναι στην κορυφή.