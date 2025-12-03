ΑΕΛ Novibet: Η αποστολή για το ματς με τον Ατρόμητο
Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (02/12) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet ενόψει της αναμέτρησης του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson με τον Ατρόμητο (03/12, 16:00), η οποία θα διεξαχθεί στο «AEL FC ARENA», στο πλαίσιο της 4ης Αγωνιστικής της League Phase.
Η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά ολοκλήρωσε τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν από το παιχνίδι, με τον προπονητή να ανακοινώνει την αποστολή με τους 23 ποδοσφαιριστές. Ο Αναγνωστόπουλος ταλαιπωρείται από ίωση και δεν υπολογίζεται, ενώ ο Γκαρατέ είναι τιμωρημένος με κόκκινη. Ο Ουάρντα παραμένει εκτός ομάδας, παράλληλα, ο Σαγάλ κρίνεται ανέτοιμος και δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητή του.
Στη λίστα βρίσκονται οι: Μελίσσας, Βενετικίδης, Ηλιάδης, Φερίγκρα, Παπαγεωργίου, Δεληγιαννίδης, Κοβάτσεβιτς, Γκρόζος, Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Τσάκλα, Βαρσάμης, Σουρλής, Αντράντα, Ατανάσοφ, Χατζηστραβός, Δημηνίκος, Τούπτα, Γιούσης, Πασάς, Μούργος, Φαϊζάλ και Βινιάτο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.