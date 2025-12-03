Ο Στέλιος Μαλεζάς ανακοίνωσε τους παίκτες που συμπεριέλαβε στην αποστολή του για την αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδος με τον Ατρόμητο.

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (02/12) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet ενόψει της αναμέτρησης του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson με τον Ατρόμητο (03/12, 16:00), η οποία θα διεξαχθεί στο «AEL FC ARENA», στο πλαίσιο της 4ης Αγωνιστικής της League Phase.

Η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά ολοκλήρωσε τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν από το παιχνίδι, με τον προπονητή να ανακοινώνει την αποστολή με τους 23 ποδοσφαιριστές. Ο Αναγνωστόπουλος ταλαιπωρείται από ίωση και δεν υπολογίζεται, ενώ ο Γκαρατέ είναι τιμωρημένος με κόκκινη. Ο Ουάρντα παραμένει εκτός ομάδας, παράλληλα, ο Σαγάλ κρίνεται ανέτοιμος και δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητή του.

Στη λίστα βρίσκονται οι: Μελίσσας, Βενετικίδης, Ηλιάδης, Φερίγκρα, Παπαγεωργίου, Δεληγιαννίδης, Κοβάτσεβιτς, Γκρόζος, Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Τσάκλα, Βαρσάμης, Σουρλής, Αντράντα, Ατανάσοφ, Χατζηστραβός, Δημηνίκος, Τούπτα, Γιούσης, Πασάς, Μούργος, Φαϊζάλ και Βινιάτο.