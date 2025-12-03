Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης
Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης των Συριανών με τους Πειραιώτες, για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου.
Μια ιστορική μέρα ξημέρωσε για το νησί της Σύρου, καθώς το μεσημέρι, η Ελλάς Σύρου θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό.
Οι Κυκλαδίτες περιμένουν στο «σπίτι» τους τον νταμπλούχο Ελλάδος, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Κυπέλλου, σε μια αναμέτρηση που θα μείνει στην ιστορία.
Η σέντρα έχει προγραμματιστεί σε λίγο... περίεργη ώρα, συγκεκριμένα στις 13:30 και η μετάδοση θα γίνει από το Cosmote Sport 1.
@Photo credits: eurokinissi
