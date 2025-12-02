Η ΑΕΚ θέλει νίκη επί του ΟΦΗ για να έχει ελπίδες απευθείας πρόκρισης στα προημιτελικά του Κυπέλλου, με τον Μάρκο Νίκολιτς να πρέπει να κάνει διαχείριση, αλλά να έχει περιορισμένες επιλογές λόγω απουσιών.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε ιδανικά τον Νοέμβριο καθώς αμέσως μετά τη διακοπή οι τρεις σημαντικές νίκες στη σειρά με Άρη, Φιορεντίνα και Παναθηναϊκό εκτόξευσαν την αυτοπεποίθηση και διατήρησαν την Ένωση γερά μέσα στους στόχους της. Το κλίμα είναι εξαιρετικό και το ζητούμενο πλέον είναι η συνέχεια να είναι ανάλογη.

Το αυριανό ματς (3/12, 17:30) για τη League Phase του Κυπέλλου απέναντι στον ΟΦΗ στην OPAP Arena έρχεται εν μέσω κομβικών παιχνιδιών σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, ωστόσο από την άλλη είναι και αυτό σημαντικό καθώς η ΑΕΚ πρέπει να το κερδίσει για να έχει ελπίδες να τερματίσει στην πρώτη τετράδα. Κάτι που θα τη στείλει απευθείας στα προημιτελικά, γλιτώνοντας ένα παιχνίδι στη συνέχεια από το έτσι κι αλλιώς φορτωμένο πρόγραμμα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς την ίδια στιγμή όμως είναι υποχρεωμένος να κάνει διαχείριση καθώς τα ματς είναι συνεχόμενα και δεν γίνεται να παίζουν μονίμως οι ίδιοι, όμως παράλληλα αντιμετωπίζει και τις αρκετές απουσίες με τους Κουτέσα, Ελίασον, Ζίνι, Πιερό, Μάνταλο, αλλά και τον Μαρίν, ο οποίος είναι τιμωρημένος.

Μια πιθανή ενδεκάδα είναι με τον Μπρινιόλι στην εστία και τους Πένραϊς, Βίντα, Μουκουντί και Οντουμπάτζο στην άμυνα. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής οι Γκρούγιτς, Περέιρα και Λιούμπισιτς είναι υποψήφιοι για τρεις θέσεις, και οι Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης για τις άλλες δύο μεσοεπιθετικά, ενώ μένει να φανεί η τελική επιλογή στην κορυφή της επίθεσης. Ο μοναδικός διαθέσιμος είναι ο Γιόβιτς, ο οποίος όμως πρέπει να πάρει ανάσες, συνεπώς ο επικρατέστερος για να ξεκινήσει είναι ο Κοϊτά.