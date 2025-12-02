Η αποστολή του Αστέρα AKTOR για τον αγώνα με την Ηλιούπολη στην Τρίπολη για την 4η αγωνιστική τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας (3/12,17:00).

Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία για τον αγώνα με την Ηλιούπολη στην Τρίπολη, με τον οποίο θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι Αρκάδες έχουν μόλις ένα βαθμό και συνεπώς θέλουν νίκη με ευρύ σκορ κόντρτα στην 9η ομάδα του Νοτίου Ομίλου της Super League 2, ώστε να διεκδικήσουν τις πιθανότητες τους για πρόκριση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Ο Κρις Κόουλμαν δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Άλχο και Τσίκο, ενώ εκτός έμειναν και οι Σιλά, Παπαδόπουλος, Τσιντώτας. Από την άλλη ο Ουαλός τεχνικός υπολογίζει κανονικά στους Πομόνη - Καλτσά, οι οποίοι ήταν τιμωρημένοι κόντρα στον Ατρόμητο, ενώ στην αποστολή της πρώτης ομάδας επέστρεψε ο Τσιντέρα Οκό.

Αξιοσημείωτο πως οι Κιτρινομπλέ θα έχουν τριάδα νεαρών τερματοφυλάκων η οποία θα αποτελείται από τους Σπύρο Αγγελίδη, Θεόφιλο Κακαδιάρη και Γιάννη Κριάρα. Ο τελευταίος είναι 17 ετών, αγωνίζεται στην Κ19 και βρίσκεται για πρώτη φορά στην αποστολή της πρώτης ομάδας.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR

Αγγελίδης, Κακαδιάρης, Κριάρας, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, Έντερ, Μούμο, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Γκιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς,Οκό, Κετού, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου