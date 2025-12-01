Ο Έντι Σαλσέδο συμπλήρωσε τρεις κίτρινες καρτές και θα εκτίσει την ποινή του στο ερχόμενο ματς πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Χωρίς τον Έντι Σαλσέδο θα αγωνιστεί ο ΟΦΗ στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (6/12, 17:00).

Ο Ιταλός με ρίζες από την Κολομβία φορ συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες στον αγώνα με το Βόλο και ο Χρήστος Κόντης επέλεξε να στερηθεί των υπηρεσιών του στη «μάχη» του Φαλήρου.

Θυμίζουμε πως στον αγώνα των Κρητικών με τους Πειραιώτες δηλώθηκε να εκτίσει και ο Γιάννης Αποστολάκης, ενώ από την πλευρά του ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης δεν θα είναι διάθεσιμος στο ματς της 15ης αγωνιστικής με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, για τον ίδιο λόγο.

Φυσικά πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα προέχει ο σημαντικός αγώνας με τον Δικέφαλο στην «OPAP Arena», για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ο οποίος ενδέχεται να κρίνει τη μια θέση της τετράδας. Τόσο η Ένωση, όσο και ο Όμιλος έχουν κάνει το 3Χ3 και η νικήτρια στο ματς της Νέας Φιλαδέλφειας θα κάνει βήμα προς τα προημιτελικά.