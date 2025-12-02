Χωρίς Τζολάκη, Ποντένσε και Τσικίνιο κόντρα στον Ελλάς Σύρου

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα με τον Ελλάς Σύρου για το Κύπελλο. Έξι οι απουσίες.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την μίνι προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Ελλάς Σύρου στο νησί των κυκλάδων για την 4η αγωνιστική της League Stage του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την αποστολή με τα ονόματα των παικτών που θα ταξιδέψουν για την Σύρο, στα οποία δεν συμπεριλήφθησαν οι Ρέτσο, Τσικίνιο, Μουζακίτης, Πασχαλάκης Ποντένσε και Τζολάκης.

Εκτός έμειναν επίσης και οι νεαροί Λιατσικούρας και Πνευμονίδης.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Μπιανκόν, Μπότης, Μπρούνο, Καμπελά, Κοστίνια, Έσε, Καλογερόπουλος, Κουράκλης, Γκαρθία, Μάνσα, Ελ Καμπί, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μαρτίνς, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Βέζο, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι.