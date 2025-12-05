Μοίρασαν χαμόγελα και αγάπη στο ίδρυμα «Φλόγα» οι παίκτες του Ολυμπιακού

Οι ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών βρέθηκαν την Πέμπτη (4/12) στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος «Φλόγα», μοιράζοντας στιγμές χαράς.

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού θέλησαν να βρεθούν κοντά σε άτομα που βιώνουν δύσκολες καταστάσεις, μετά τις υποχρεώσεις για το Κύπελλο Ελλάδας.

Έτσι, για 11η διαδοχική χρονιά, έδωσαν το «παρών» στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες «Φλόγα». Εκεί, μοίρασαν αυτόγραφα, έβγαλαν φωτογραφίες και άφησαν στα παιδιά αναμνήσεις που θα θυμούνται για πάντα.

Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων»:

Η «Φλόγα» είναι ένα σύμβολο δύναμης. Είναι το χέρι που απλώνεται με καλοσύνη. Μια αγκαλιά που προσφέρει ασφάλεια. Είναι η φωτεινή σπίθα που ανάβει όταν όλα μοιάζουν να είναι δύσκολα.

Για ενδεκάτη διαδοχική χρονιά, η ΠΑΕ Ολυμπιακός και η Stoiximan έδωσαν το παρών στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες «Φλόγα». Οι Παναγιώτης Ρέτσος, Τσικίνιο, Κοστίνια και Αλέξιος Καλογερόπουλος, οι Κωνσταντίνα Μυλωνά και Ελπίδα Μαντζακοπούλου εκ μέρους της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών, αλλά και η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Ντέπη Κοξένογλου, βρέθηκαν κοντά στους αληθινούς «μαχητές» της ζωής, τους πρόσφεραν μια ζεστή αγκαλιά, τους μοίρασαν δώρα και φωτογραφήθηκαν μαζί τους, χαρίζοντας χαμόγελα στα γλυκά τους προσωπάκια.

«Νιώθω πολύ όμορφα που βρίσκομαι εδώ. Είναι πολύ σημαντικό. Όταν με ενημέρωσαν ότι θα έρθω στη “Φλόγα”, χάρηκα πολύ. Το να βρίσκεται κανείς δίπλα στα παιδιά που το χρειάζονται είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορείς να κάνεις. Και είμαι βέβαιος ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να το πράττει. Είμαι πολύ υπερήφανος και χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ» ανέφερε ο Τσικίνιο και πρόσθεσε: «Δεν ξέρω πόσο μπορούμε να βοηθήσουμε, όμως είναι πολύ όμορφο να είμαστε δίπλα σε όσους μπορούμε να δώσουμε δύναμη. Στο ποδόσφαιρο προσπαθούμε και παλεύουμε, αλλά πιο σημαντικά είναι τα παιδιά και γι’ αυτό είμαστε στο πλευρό τους».

Η αρχηγός της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού, Κωνσταντίνα Μυλωνά, είπε: «Είμαι πολύ χαρούμενη και συγκινημένη που ο Ολυμπιακός πρωτοπορεί και σε κοινωνικό επίπεδο και δείχνει την αλληλεγγύη του. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ και θα δώσουμε κάποια δώρα στα παιδιά, που θα συζητήσουμε μαζί τους και θα περάσουμε κάποιες στιγμές». Η τερματοφύλακας Ελπίδα Μαντζακοπούλου ανέφερε: «Είναι πολύ σημαντικό το έργο που επιτελεί η Φλόγα. Είμαστε χαρούμενες που ερχόμαστε εδώ να συναντήσουμε τα παιδιά. Ευελπιστούμε να τους δώσουμε λίγη χαρά».

Η κυρία Μαρία Τρυφωνίδη, Πρόεδρος της «Φλόγας», δήλωσε: «Κάθε χρόνο αυτό το ραντεβού είναι πολύ σημαντικό. Βλέπετε πόσα παιδιά έχουν μαζευτεί, πόσο σας αγαπούν. Εμείς ευχαριστούμε και τη Stoiximan και τον Ολυμπιακό για αυτή την επίσκεψη. Είναι σημαντική για εμάς και για τα παιδιά μας. Σας περιμένουμε κάθε χρόνο. Δεν θα σταματήσει αυτή η επίσκεψη, σας ευχαριστούμε. Η Φλόγα στηρίζεται σε όλους εσάς, σε όλο τον κόσμο, οι πόροι μας είναι μόνο από τον κόσμο».

Η Νεφέλη Χριστοπούλου, Corporate Responsibility Manager της Stoiximan, σημείωσε: «Η Stoiximan στηρίζει με πράξη και συνέπεια τη Φλόγα για πάνω από μια δεκαετία. Βρισκόμαστε δίπλα στα παιδιά και στις οικογένειες. Σήμερα μαζί με την ΠΑΕ Ολυμπιακός βρισκόμαστε εδώ για να στολίσουμε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο και να μοιράσουμε δώρα στα παιδιά. Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλες τις οικογένειες και στα παιδιά της Φλόγας υγεία, χαμόγελα και όμορφες γιορτές. Το θάρρος που δείχνουν καθημερινά μας εμπνέει όλους».

Ο αμυντικός του Ολυμπιακού, Αλέξης Καλογερόπουλος, τόνισε: «Ο Ολυμπιακός είναι πάντοτε κοντά στα παιδιά της Φλόγας, η οποία τα βοηθά συνεχώς να ξεπερνούν τα προβλήματά τους. Αυτοί είναι οι πραγματικοί νικητές και οι πραγματικοί μαχητές. Θα είμαστε πάντα κοντά τους».

Ο Κοστίνια είπε: «Είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ. Μιλώ και για εμένα και για τους συμπαίκτες μου. Είναι για εμάς μια πολύ σημαντική στιγμή να επισκεπτόμαστε τα παιδιά που νοσούν. Αν μπορούμε να προσφέρουμε οποιαδήποτε χαρά στα παιδιά, για εμάς είναι μεγάλο προνόμιο».

Τέλος, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Ρέτσος, πήρε τον λόγο και δήλωσε: «Για εμάς είναι τιμή που βρισκόμαστε δίπλα σε αυτά τα παιδιά. Θέλουμε κάθε χρόνο να τους προσφέρουμε όση περισσότερη χαρά γίνεται. Ξέρουμε ότι περνούν δύσκολα και είμαστε μαζί τους σ’ αυτή την προσπάθεια».

Ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, κάθε φορά τονίζει την ανάγκη να επιστρέφει ο Σύλλογος την αγάπη προς τον κόσμο. Μια τέτοια έμπρακτη κίνηση ήταν και η σημερινή της ομάδας μαζί με τη Stoiximan. Εκεί όπου ο πόνος συναντά την ελπίδα, η «Φλόγα» γίνεται φως που δείχνει τον δρόμο. Είναι ο καθρέφτης της κοινωνικής αλληλεγγύης, που δείχνει ότι η συλλογική προσπάθεια μπορεί να μεταμορφώσει τον αγώνα ενός παιδιού σε ένα ταξίδι γεμάτο ελπίδα.