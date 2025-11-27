Κύπελλο Ελλάδας: Άλλαξε ώρα το Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός
Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ελλάς Σύρου στην Ερμούπολη θα «ανοίξει» το πρόγραμμα της Τετάρτης (27/11) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Το παιχνίδι είχε οριστεί αρχικά στις 13:00, όμως τελικά θα κάνει σέντρα μισή ώρα αργότερα, στις 13:30.
Oι δυο ομάδες έκαναν κοινό αίτημα για την αλλαγή ώρας τους αγώνα, ενώ οι Νησιώτες με ανακοίνωση τους ξεκαθάρισαν πως ο αγώνας δεν θα μπορούσε να διεξαχθεί αργότερα, καθώς η αεροπορική εταιρεία επικαλείται λόγους ασφάλειας της πτήσης.
H ανακοίνωση της Ελλάς Σύρου
«Μετά από επικοινωνία του Προέδρου της ΠΑΕ Ελλάς Σύρου κ. Γιώργου Λεονταρίτη με τον Αντιπρόεδρο και Γενικό Διευθυντή της ΠΑΕ Ολυμπιακός κ. Κωνσταντίνο Καραπαπά υπεβλήθη κοινό αίτημα στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) ώστε ο αγώνας Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Κυπέλλου Ελλάδος Betsson League Phase 4 η Αγωνιστική να διεξαχθεί στις 13:30μμ αντί για τις 13:00μμ όπως είχε αρχικά οριστεί.
Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ευχαριστεί θερμά την ΠΑΕ Ολυμπιακός για την κατανόηση και τη συνεργασία.
Τέλος, να διευκρινίσουμε ότι ο αγώνας δεν μπορεί να διεξαχθεί αργότερα, παρά την επιθυμία και των δύο ΠΑΕ, δεδομένου ότι η Aegean Airlines όρισε ως ώρα αναχώρησης της πτήσης charter με την οποία θα αναχωρήσει ο Ολυμπιακός τις 17:20μμ την Τετάρτη 3.12.2025 επικαλούμενη λόγους ασφάλειας της πτήσης».
To πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
- 02/12/2025, 19:00: Βόλος ΝΠΣ - Αιγάλεω 1931 (Πανθεσσαλικό Στάδιο)
- 03/12/2025, 13:30: Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός (Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης)
- 03/12/2025, 15:00: Μαρκό - Λεβαδειακός (Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου)
- 03/12/2025, 15:00: Athens Kallithea FC - Καβάλα (Δημ. Στ. Καλλιθέας "Γρ. Λαμπράκης")
- 03/12/2025, 16:00: ΑΕΛ - Ατρόμητος Αθηνών (AEL FC Arena)
- 03/12/2025, 17:00: Αστέρας AKTΟR - Ηλιούπολη (Γηπ. Αστέρα Τρίπολης "Θ. Κολοκοτρώνης")
- 03/12/2025, 17:30: ΑΕΚ - ΟΦΗ (OPAP Arena)
- 03/12/2025, 19:30: Παναθηναϊκός - Κηφισιά (Γηπ. «Απόστολος Νικολαΐδης»)
- 03/12/2025, 21:30: Άρης - ΠΑΟΚ (Γηπ. "Κλεάνθης Βικελίδης")
- 04/12/2025, 17:00: Π.Ο.Τ. Ηρακλής - Παναιτωλικός (Καυτανζόγλειο Στάδιο)
