Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για τα ευχάριστα μαντάτα σε ατομικό επίπεδο που προέκυψαν στο Τριφύλλι από την νίκη επί του Ατρομήτου.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε την δεύτερη συνεχόμενη νίκη του με τον Ράφα Μπενίτεθ, πέρασε από την έδρα του Ατρομήτου κι έβαλε τις βάσεις για το 4/4 στο Κύπελλο Ελλάδος που μπορεί να του δώσει την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά με πλεονέκτημα έδρας σε μονό παιχνίδι. Εκτός από την καλή ομαδική αντίδραση στο δεύτερο μέρος που έφερε την ανατροπή του σκορ, το Τριφύλλι είχε ευχάριστα μαντάτα και σε ατομικό επίπεδο. Ποιά ήταν αυτά;

Ο Τσιριβέγια γίνεται ηγέτης στην εποχή του Ράφα

Ο Ισπανός προπονητής σε κάθε του ομάδα δίνει ηγετικό ρόλο στους κεντρικούς του χαφ, τους επιτρέπει να γίνονται τα μάτια και το στόμα του στον αγωνιστικό χώρο, μεταφέροντας οδηγίες. Στην συνθήκη του Παναθηναϊκού βρήκε έναν συμπατριώτη του playmaker, κάποιον με χαρακτηριστικά leader και του έχει δώσει μέχρι στιγμής την μπαγκέτα στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Ο Πέδρο Τσιριβέγια ανταποκρίνεται στον απόλυτο βαθμό, ωστόσο, ο 65χρονος κόουτς το ξεκαθάρισε: Περιμένει κι άλλους να μπουν στην εξίσωση.

Ο Τσιριβέγια με δύο ασίστ έκανε την διαφορά και μάλιστα στην δεύτερη, εμφανίζεται ένα μοτίβο δημιουργίας στο οποίο μεταξύ άλλων ποντάρει ο Μπενίτεθ. Μπαλιές στην πλάτη της άμυνας, στην κίνηση είτε του φορ, είτε των ακραίων. Το είδαμε κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, όπου ο Σφιντέρσκι δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την καταπληκτική μπαλιά του ''Τσίρι''. Στο Περιστέρι, ο Μλαντένοβιτς είπε ''ευχαριστώ'' και έδωσε την ασίστ στον πρώην αρχηγό της Ναντ.

Ο Μπενίτεθ κατάλαβε γρήγορα την ποιότητα του Τσιριβέγια στις μακρινές του μεταβιβάσεις και με τις κινήσεις των συμπαικτών στην πλάτη της άμυνας του δίνει την ευκαιρία να γίνεται καθοριστικός και στα τελευταία μέτρα του γηπέδου.

Το έψαχνε, το άξιζε, το πέτυχε ο Πάντοβιτς

Κόντρα στη Καλλιθέα ένα υπέροχο πλασέ του πήγε στο πλεκτό αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφ-σάιντ άλλου ''πράσινου''. Στο Βικελίδης έχει μια key pass στον Τετέ και μια κεφαλιά που πέρασε λίγο άουτ. Όπως άουτ πέρασε και η μεγάλη του ευκαιρία με τον Αστέρα Aktor. Ο Μίλος Πάντοβιτς ήταν ''μέσα'' στις φάσεις, ''μέσα'' στα παιχνίδια και ήταν θέμα χρόνου να ανοίξει λογαριασμό με την πράσινη φανέλα.

Ωραία κίνηση με το πέρασμα στον κίπερ, σκάψιμο της μπάλας για να μην κοπεί η πορεία της από τον αμυντικό πάνω στη γραμμή. Ο Σέρβος δεν είναι αμελητέα ποσότητα, ήρθε έπειτα από πολύ καλές σεζόν στη Μπάτσκα Τόπολα και άξιζε περισσότερο χρόνο, τον οποίο τον παίρνει δικαίως από τον Μπενίτεθ.

Ο Μπρέγκου φώναξε παρών

Από τους μικρούς που έριξε στο παιχνίδι ο έμπειρος κόουτς, εκείνος που ξεχώρισε ήταν ο Αντριάνο Μπρέγκου. Ο διεθνής άσος ήταν μέσα σε καλές συνεργασίες, πήρε πρωτοβουλίες και έκανε ένα καλό παιχνίδι, δείχνοντας πως αξίζει μεγαλύτερης εμπιστοσύνης σε μία θέση όπου το τεράστιο λάθος σχεδιασμού το καλοκαίρι με την προσθήκη μόνο του Ρενάτο(ξανά ενοχλήσεις), έχει δημιουργήσει μία μη ιδανική συνθήκη και θα πρέπει να γίνει διαχείριση μέχρι τον Ιανουάριο, όπου θεωρείται δεδομένη τουλάχιστον μία ενδεκαδάτη κίνηση.

Το πρώτο ματς που ο Λαφόν έκανε διαφορά

Καλώς ή κακώς οι τερματοφύλακες των ομάδων που κάνουν πρωταθλητισμό, κρίνονται από τις δύο-τρεις φάσεις που μπορεί να δέχονται σε κάθε παιχνίδι που δεν είναι ντέρμπι ή με ανταγωνιστικό αντίπαλο στην Ευρώπη. Μέχρι και χθες ο Αλμπάν Λαφόν χωρίς να έχει ευθύνη σε κάποιο τέρμα που δέχθηκε, την διαφορά κάτω από τα δοκάρια δεν την είχε κάνει. Να δημιουργήσει μια συζήτηση γύρω από την απόδοσή του του στιλ ''σε κράτησε όρθιο όταν έπρεπε''. Στο Περιστέρι το έκανε. Στη μεγάλη διπλή ευκαιρία του Ατρομήτου, όπου απέκρουσε αρχικά το τετ α τετ με τα πόδια κι έπειτα μπλόκαρε την δεύτερη προσπάθεια των γηπεδούχων από το... ριμπάουντ.