Παναθηναϊκός: Τα κέρδη που αποκόμισε από το Περιστέρι
Ο Παναθηναϊκός πέτυχε την δεύτερη συνεχόμενη νίκη του με τον Ράφα Μπενίτεθ, πέρασε από την έδρα του Ατρομήτου κι έβαλε τις βάσεις για το 4/4 στο Κύπελλο Ελλάδος που μπορεί να του δώσει την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά με πλεονέκτημα έδρας σε μονό παιχνίδι. Εκτός από την καλή ομαδική αντίδραση στο δεύτερο μέρος που έφερε την ανατροπή του σκορ, το Τριφύλλι είχε ευχάριστα μαντάτα και σε ατομικό επίπεδο. Ποιά ήταν αυτά;
Ο Τσιριβέγια γίνεται ηγέτης στην εποχή του Ράφα
Ο Ισπανός προπονητής σε κάθε του ομάδα δίνει ηγετικό ρόλο στους κεντρικούς του χαφ, τους επιτρέπει να γίνονται τα μάτια και το στόμα του στον αγωνιστικό χώρο, μεταφέροντας οδηγίες. Στην συνθήκη του Παναθηναϊκού βρήκε έναν συμπατριώτη του playmaker, κάποιον με χαρακτηριστικά leader και του έχει δώσει μέχρι στιγμής την μπαγκέτα στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Ο Πέδρο Τσιριβέγια ανταποκρίνεται στον απόλυτο βαθμό, ωστόσο, ο 65χρονος κόουτς το ξεκαθάρισε: Περιμένει κι άλλους να μπουν στην εξίσωση.
Ο Τσιριβέγια με δύο ασίστ έκανε την διαφορά και μάλιστα στην δεύτερη, εμφανίζεται ένα μοτίβο δημιουργίας στο οποίο μεταξύ άλλων ποντάρει ο Μπενίτεθ. Μπαλιές στην πλάτη της άμυνας, στην κίνηση είτε του φορ, είτε των ακραίων. Το είδαμε κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, όπου ο Σφιντέρσκι δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την καταπληκτική μπαλιά του ''Τσίρι''. Στο Περιστέρι, ο Μλαντένοβιτς είπε ''ευχαριστώ'' και έδωσε την ασίστ στον πρώην αρχηγό της Ναντ.
Ο Μπενίτεθ κατάλαβε γρήγορα την ποιότητα του Τσιριβέγια στις μακρινές του μεταβιβάσεις και με τις κινήσεις των συμπαικτών στην πλάτη της άμυνας του δίνει την ευκαιρία να γίνεται καθοριστικός και στα τελευταία μέτρα του γηπέδου.
Το έψαχνε, το άξιζε, το πέτυχε ο Πάντοβιτς
Κόντρα στη Καλλιθέα ένα υπέροχο πλασέ του πήγε στο πλεκτό αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφ-σάιντ άλλου ''πράσινου''. Στο Βικελίδης έχει μια key pass στον Τετέ και μια κεφαλιά που πέρασε λίγο άουτ. Όπως άουτ πέρασε και η μεγάλη του ευκαιρία με τον Αστέρα Aktor. Ο Μίλος Πάντοβιτς ήταν ''μέσα'' στις φάσεις, ''μέσα'' στα παιχνίδια και ήταν θέμα χρόνου να ανοίξει λογαριασμό με την πράσινη φανέλα.
Ωραία κίνηση με το πέρασμα στον κίπερ, σκάψιμο της μπάλας για να μην κοπεί η πορεία της από τον αμυντικό πάνω στη γραμμή. Ο Σέρβος δεν είναι αμελητέα ποσότητα, ήρθε έπειτα από πολύ καλές σεζόν στη Μπάτσκα Τόπολα και άξιζε περισσότερο χρόνο, τον οποίο τον παίρνει δικαίως από τον Μπενίτεθ.
Ο Μπρέγκου φώναξε παρών
Από τους μικρούς που έριξε στο παιχνίδι ο έμπειρος κόουτς, εκείνος που ξεχώρισε ήταν ο Αντριάνο Μπρέγκου. Ο διεθνής άσος ήταν μέσα σε καλές συνεργασίες, πήρε πρωτοβουλίες και έκανε ένα καλό παιχνίδι, δείχνοντας πως αξίζει μεγαλύτερης εμπιστοσύνης σε μία θέση όπου το τεράστιο λάθος σχεδιασμού το καλοκαίρι με την προσθήκη μόνο του Ρενάτο(ξανά ενοχλήσεις), έχει δημιουργήσει μία μη ιδανική συνθήκη και θα πρέπει να γίνει διαχείριση μέχρι τον Ιανουάριο, όπου θεωρείται δεδομένη τουλάχιστον μία ενδεκαδάτη κίνηση.
Το πρώτο ματς που ο Λαφόν έκανε διαφορά
Καλώς ή κακώς οι τερματοφύλακες των ομάδων που κάνουν πρωταθλητισμό, κρίνονται από τις δύο-τρεις φάσεις που μπορεί να δέχονται σε κάθε παιχνίδι που δεν είναι ντέρμπι ή με ανταγωνιστικό αντίπαλο στην Ευρώπη. Μέχρι και χθες ο Αλμπάν Λαφόν χωρίς να έχει ευθύνη σε κάποιο τέρμα που δέχθηκε, την διαφορά κάτω από τα δοκάρια δεν την είχε κάνει. Να δημιουργήσει μια συζήτηση γύρω από την απόδοσή του του στιλ ''σε κράτησε όρθιο όταν έπρεπε''. Στο Περιστέρι το έκανε. Στη μεγάλη διπλή ευκαιρία του Ατρομήτου, όπου απέκρουσε αρχικά το τετ α τετ με τα πόδια κι έπειτα μπλόκαρε την δεύτερη προσπάθεια των γηπεδούχων από το... ριμπάουντ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
Από τότε που θυμάται την ύπαρξή του o Νίκος Αθανασίου, λατρεύει τον Παναθηναϊκό και το ποδόσφαιρο. Από το 2008 μέχρι και σήμερα είναι υπεύθυνος για το ρεπορτάζ του Τριφυλλιού στο δεύτερο σπίτι του, στο μεγαλύτερο επαγγελματικό όνειρο που θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, στο Gazzetta.gr και ενώ είχε προηγηθεί η Αθλητική Ηχώ, το Κανάλι 1(90.4) και ένα πέρασμα από το Leoforos.gr. Στο πέρασμα των χρόνων δεν σταμάτησε ποτέ με την ίδια αγάπη και αφοσίωση να παίζει Football Manager, να ακούει όλων των ειδών τις μουσικές ακόμη και αν μέσα σε δέκα λεπτά μπορεί να συνυπάρξουν ο Μητροπάνος με τον Hoyem και ο Αργυρός με τους Active Member, να θεωρεί ομορφότερο μέρος στο πλανήτη το Αίας Κλαμπ και να μην μπορεί με τίποτα και για κανέναν λόγο να παρακολουθήσει αγώνες από τα μπουθ της Λεωφόρου, βρίσκοντας πάντα εναλλακτικές για να συνδυάζει τη δουλειά με την... τρέλα. Τα τελευταία χρόνια μαθαίνει, αναλύει και παρατηρεί το αγαπημένο του σπορ μέσα από μια σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων και διπλωμάτων management, ανάλυσης, τακτικής και scouting, τα καλύτερα «δώρα» που θα μπορούσε ποτέ να κάνει στον εαυτό του σε σχέση με το ποδόσφαιρο.