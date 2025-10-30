Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης ΠΑΟΚ - ΑΕΛ Novibet 4-1.

Το παιχνίδι ΠΑΟΚ - ΑΕΛ Novibet 4-1 κρίθηκε από το 17'.

Ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά στο σκορ με 3-0 και στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε. Ο Ιβανούσετς έκανε το 1-0 στο 2' με τρομερό δεξί σουτ, ο Κωνσταντέλιας στο 12' πέτυχε το 2-0, ο Ντεσπόντοφ στο 17' με πέναλτι σημείωσε το 3-0.

Στο 31' πέτυχε το πρώτο του γκολ ο Μύθου με θαυμάσια εκτέλεση και το ματς έκλεισε με την γκολάρα του Τούπτα με απευθείας εκτέλεση κόρνερ στο 75'.

Δείτε τα highlights του αγώνα