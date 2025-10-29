ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet: Φοβεροί οι «ασπρόμαυροι» έκαναν το 3-0 στο 18' (vids)
Φοβερό ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ στο ματς με την ΑΕΛ Novibet για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Η αρχή των γκολ έγινε όπως αναφέραμε μόλις στο 2' με τον Ιβανούσετς, αλλά οι γηπεδούχοι δεν έμειναν εκεί.
Στο 12' οι «ασπρόμαυροι» έκαναν το 2-0 με τον Ντεσπόντοφ να δίνει δεξιά στον Κένι, αυτός γύρισε στη μικρή περιοχή και ο Κωνσταντέλιας με πλασέ πέτυχε ακόμα ένα γκολ για την ομάδα του.
Έξι λεπτά αργότερα και μετά από υπόδειξη του VAR οι Θεσσαλονικείς κέρδισαν πέναλτι σε ανατροπή του Κωνσταντέλια από τον Κοβάτσεβιτς, ο Ντεσπόντοφ εκτέλεσε την εσχάτη των ποινών και πέτυχε το 3-0 στο 17'.
