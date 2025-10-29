Ο Παναθηναϊκός με ένα εξαιρετικό πλασέ του Μλαντένοβιτς κατάφερε στο 67' να κάνει το 1-2 και να πάρει το προβάδισμα κόντρα στον Ατρόμητο.

Με μια ακόμα εξαιρετική ασίστ του Τσιριβέγια ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο ματς με τον Ατρόμητο για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Συγκεκριμένα ο Ισπανός μέσος στο 67' βρήκε με υπέροχη πάσα τον Μλαντένοβιτς και αυτός με ακόμα πιο όμορφο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-2 του «τριφυλλιού».