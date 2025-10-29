Ατρόμητος – Παναθηναϊκός: Νέα ασίστ Τσιριβέγια, φοβερό πλασέ Μλαντένοβιτς και 1-2
Ο Παναθηναϊκός με ένα εξαιρετικό πλασέ του Μλαντένοβιτς κατάφερε στο 67' να κάνει το 1-2 και να πάρει το προβάδισμα κόντρα στον Ατρόμητο.
Με μια ακόμα εξαιρετική ασίστ του Τσιριβέγια ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο ματς με τον Ατρόμητο για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Συγκεκριμένα ο Ισπανός μέσος στο 67' βρήκε με υπέροχη πάσα τον Μλαντένοβιτς και αυτός με ακόμα πιο όμορφο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-2 του «τριφυλλιού».
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.