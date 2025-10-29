Ενδεκάδα ΠΑΟΚ: Με Μύθου στην κορυφή ο «Δικέφαλος» κόντρα στην ΑΕΛ Novibet
Ο ΠΑΟΚ θέλει να δώσει συνέχεια στο σερί του σε Ελλάδα και Ευρώπη, πετυχαίνοντας την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26 κόντρα στην ΑΕΛ Novibet για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης, όπου μέχρι τώρα μετράει μια ήττα από το Λεβαδειακό.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει στην παρουσία των Γιακουμάκη, Πέλκα, Καμαρά, Σάστρε και Χατσίδη, οι οποίοι για διαφορετικούς λόγους έμειναν εκτός από την αποστολή.
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς, Κωνσταντέλιας, Μύθου.
