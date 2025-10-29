Ο Ολυμπιακός σκόρπισε στους 5 ανέμους τον Βόλο και ο Δημήτρης Τομαράς γράφει στο blog του στο Gazzetta για τον Ουκρανό με κωδικό όνομα το γκολ και την επιτυχία των στατικών φάσεων σε σερί αγώνες.

My name is Bond, James Bond, έλεγε ο θρυλικός πράκτορας 007 στις ταινίες του. Ο Ολυμπιακός έχει τον δικό του πράκτορα, αυτόν των γκολ, τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, που μετά από αναμονή μηνών λόγω του προβλήματος τραυματισμού του λέει το δικό του «I am back» στα γήπεδα. Και τι επιστροφή ε; Έβαλε 2 γκολ και το 3-0 του ήταν σκέτο ποίημα. Από τα ωραιότερά του γκολ ever.

Αυτός είναι ο Ουκρανός στράικερ που συμπληρώνει μία τριάδα επιθετικών που άλλη όμοιά της δεν υπάρχει στην ελληνική Λίγκα. Είναι με διαφορά η καλύτερη και είναι και η πληρέστερη θέση των Πειραιωτών έχοντας εκεί Ελ Καμπί, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ.

Η επάνοδος και η εικόνα του διεθνούς φορ ήταν το καλύτερο νέο για τον Ολυμπιακό. Το καλύτερο και με διαφορά σε έναν αγώνα όπου ο Γιαζίτζι ήταν πολύ καλός, ο Στρεφέτσα ξέχωρα από την ασίστ του στο 1-0 (και τη συμμετοχή του στο 2-0 του Γιάρεμτσουκ) ήταν θετικός και γενικά οι Ερυθρόλευκοι είχαν πρωταγωνιστές σε ένα ματς ευκαιριών και δοκιμών. Το τελικό 5-0 θα είχε και άλλες διαστάσεις με βάση τις φάσεις του Ολυμπιακού και κρίμα για τον Στρεφέτσα, που όπως φάνηκε λανθασμένα του ακυρώνεται το γκολ του ως οφσάιντ.

Στατικές φάσεις: από... μπελάς η απόλυτη λύση σε σερί αγώνες

Ένα άλλο πολύ ευχάριστο νέο για τον Ολυμπιακό είναι τα πόσα γκολ έχει πάρει από στατικές μπάλες από τον αγώνα της Βαρκελώνης και μετά: για μετρήστε λοιπόν.

Γκολ στην Ισπανία με πέναλτι ο Ελ Καμπί. Γκολ ο ίδιος παίκτης με πέναλτι με την ΑΕΚ και γκολ ο Ταρέμι από το φάουλ του Ποντένσε. Και με τον Βόλο σε σειρά διαδοχικών αγώνων. Γκολ από το κόρνερ του Στρεφέτσα, γκολ έπειτα από φάση με σουτ που ξεκίνησε από το κόρνερ του Γιαζίτζι, τέρμα από το φάουλ του Τούρκου και το πέναλτι του Τούρκου που έφερε το 5-0. Πρακτικά λοιπόν 3 στατικές φάσεις που έφεραν απευθείας γκολ και άλλη μία από την οποία ξεκίνησε η στιγμή του πρώτου γκολ του Γιάρεμτσουκ.

Από εκεί λοιπόν που οι στατικές φάσεις ήταν σαν... πονοκέφαλος για τον Ολυμπιακό και δεν του έβγαιναν έχει σε σειρά τριών αγώνων 6 γκολ από απευθείας στατικές μπάλες και άλλο 1 που ξεκίνησε από τέτοια. Στο σύνολο αυτά είναι 7 από τα 8 γκολ που έχει βάλει και βέβαια αυτές οι φάσεις του έδωσαν 2 νίκες! Φοβερό ε; Ο Ολυμπιακός δείχνει λοιπόν να έχει βρει για τα καλά τη λύση σε αυτόν τον τομέα και ενώ βέβαια έχει καλούς παίκτες σε αυτό το σκέλος. Ακόμα και παίκτες από τον πάγκο.