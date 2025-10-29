Στο 36' ο Ατρόμητος πήρε το προβάδισμα απέναντι στον Παναθηναϊκό με σκόρερ του Μπάκου.

Ο Ατρόμητος εκμεταλλεύτηκε μια στατική φάση και άνοιξε το σκορ απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Στο 36' έπειτα από την εκτέλεση κόρνερ, ο Σταυρόπουλος πήρε την πρώτη κεφαλιά, η μπάλα έφτασε στο πίσω δοκάρι και εκεί ο Μπάκου με νέα κεφαλιά βρήκε δίχτυα για το 1-0.