Ο Λεβαδειακός με γκολ του Μπάλτσι στο 73' κατάφερε να κάνει το 1-0 κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου.

Δύο λεπτά πριν η αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τον Αστέρα Τρίπολης για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου μπει στο τελευταίο τέταρτο, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Συγκεκριμένα στο 73' ο Λαμαράνα πέρασε την μπάλα στον Μπάλτσι, ο οποίος με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Αγγελίδη για το 1-0 των Βοιωτών.