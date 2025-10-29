Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης: Ο Μπάλτσι με σουτ κάνει το 1-0 (vid)
Ο Λεβαδειακός με γκολ του Μπάλτσι στο 73' κατάφερε να κάνει το 1-0 κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου.
Δύο λεπτά πριν η αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τον Αστέρα Τρίπολης για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου μπει στο τελευταίο τέταρτο, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Συγκεκριμένα στο 73' ο Λαμαράνα πέρασε την μπάλα στον Μπάλτσι, ο οποίος με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Αγγελίδη για το 1-0 των Βοιωτών.
@Photo credits: INTIME
