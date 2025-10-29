Γιάρεμτσουκ: «Τα άξιζα αυτά τα γκολ, σε έναν μήνα δεν θα πιστεύετε αυτό που θα βλέπετε»

Ο Ουκρανός διεθνής στράικερ μιλώντας μετά το Ολυμπιακός - Βόλος (5-0) στάθηκε στα γκολ του αλλά και στο πότε θα είναι στο 100% και άρα απόλυτα έτοιμος.

Ο Γιάρεμτσουκ μιλώντας στην COSMOTE TV και ενώ σκόραρε δις κόντρα στον Βόλο είπε για την παρουσία του στον Ολυμπιακό και το πότε θα είναι εντελώς καλά: «Πιστεύω ότι τα άξιζα αυτά τα γκολ. Τα δικαιούμαι γιατί ήμουν τόσο καιρό εκτός. Ήταν μία σκληρή πραγατικότα. Όταν δουλεύεις πολύ τότε ανταμείβεσαι.

Το σώμα μου δεν είναι το ίδιο ακόμα αλλά ξέρω πως η ομάδα και ο κόσμος περιμένει από εμένα τέτοια γκολ. Έπειτα από έναν μήνα δεν θα πιστεύετε αυτά που θα βλέπετε».