Γιάρεμτσουκ: «Τα άξιζα αυτά τα γκολ, σε έναν μήνα δεν θα πιστεύετε αυτό που θα βλέπετε»
Ο Γιάρεμτσουκ μιλώντας στην COSMOTE TV και ενώ σκόραρε δις κόντρα στον Βόλο είπε για την παρουσία του στον Ολυμπιακό και το πότε θα είναι εντελώς καλά: «Πιστεύω ότι τα άξιζα αυτά τα γκολ. Τα δικαιούμαι γιατί ήμουν τόσο καιρό εκτός. Ήταν μία σκληρή πραγατικότα. Όταν δουλεύεις πολύ τότε ανταμείβεσαι.
Το σώμα μου δεν είναι το ίδιο ακόμα αλλά ξέρω πως η ομάδα και ο κόσμος περιμένει από εμένα τέτοια γκολ. Έπειτα από έναν μήνα δεν θα πιστεύετε αυτά που θα βλέπετε».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.