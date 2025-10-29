Με τον Θωμά Γράφα θα συνεχίσει σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο η Ηλιούπολη με τον 55χρονο προπονητή να έχει συμφωνήσει με την ομάδα των Νοτίων Προαστείων.

Ο Θωμάς Γράφας είναι ο εκλεκτός της διοίκησης της Ηλιούπολης για τον πάγκο της ομάδας. Ο 55χρονος τεχνικός που βρισκόταν στο συγκρότημα των Νοτίων Προαστείων και την περίοδο 2024-25 και συγκεκριμένα ήταν για 22 παιχνίδια, συμφώνησε να επιστρέψει.

Ο έμπειρος προπονητής μάλιστα είναι εξαιρετικά πιθανό να βρέθηκε στον αγώνα της Ηλιούπολης με την ΑΕΚ για το Κύπελλο όπου και είδε τη νέα του ομάδα να στέκεται εξαιρετικά και να χάνει στις καθυστερήσεις από την Ένωση.