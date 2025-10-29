Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τη δύσκολη νίκη της ΑΕΚ (με 1-0) επί της Ηλιούπολης που ανέδειξε ξανά αδυναμίες σε αποτελεσματικότητα και πρόσωπα...

Πραγματικά η ανακούφιση με την ολοκλήρωση του αγώνα δεν αφορούσε σε καμία περίπτωση αποκλειστικά το ότι η ΑΕΚ κατάφερε να βρει γκολ και να πάρει το παιχνίδι (0-1) με την Ηλιούπολη, το τελευταίο που έχει σημασία έχει και τούτη την περίοδο, αφορούσε όμως το γεγονός ότι: επιτέλους τελείωσε το βασανιστήριο των ματιών μας... Η Ένωση επικράτησε στα χασομέρια της χειρότερης ομάδας της από κάτω κατηγορίας και επιβεβαίωσε πώς με εξαίρεση την αναμέτρηση με την Αμπερντίν, βρίσκεται σε αγωνιστική κρίση, κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί σε κάποια χρονική περίοδο σε κάθε ομάδα, ωστόσο οφείλει να γίνει σωστή ανάγνωση του ζητήματος. Διότι πρώτα αντιλαμβάνεσαι και αποδέχεσαι ότι έχεις πρόβλημα, κάτι που αν συμβεί, θα σου δώσει τη δυνατότητα μέσα από τη δουλειά και τις σωστές αποφάσεις, να το διορθώσεις. Διαφορετικά δεν έχεις καμία ελπίδα να καταφέρεις να βγεις απ' την αγωνιστική κρίση που βιώνεις.

Αυτό οφείλει να πράξει ο Μάρκο Νίκολιτς με τους συνεργάτες του και φυσικά (και) οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές, διότι σε τέτοια ματς, με τόσο μεγάλη διαφορά σε όλα τα επίπεδα από έναν αντίπαλο όπως είναι η Ηλιούπολη, πραγματικά φέρουν τεράστια ευθύνη αν προκύπτει απογοήτευση και ποδοσφαιρική κατάθλιψη από το θέαμα(;;;) που προσφέρεται σε όλους μας! Για να συμβεί αυτό θα πρέπει επαναλαμβάνω να το αντιληφθεί το πρόβλημα σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα να εμπεδώσει το αγωνιστικό πρόβλημα που υπάρχει και να μη σταθεί σε άλλα πράγματα που οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα. Δηλαδή ακούω τα πάντα για αγωνιστικούς χώρους, για το γεγονός ότι στο τελευταίο μέρος του ματς αυτό διεξήχθη σε ...ρομαντικό φόντο (στο σούρουπο δίχως φώτα), πως υπήρχε μια πειραματική ενδεκάδα, αλλά τίποτα από όλα αυτά και μαζί με άλλα τόσα, δεν γίνεται να δικαιολογήσουν την εικόνα και το κάκιστο θέαμα!

Θέλω να πω κοινώς, ελπίζω και νομίζω ότι το έχουν εμπεδώσει όλοι, ότι δεν είναι ώρα για δικαιολογίες, αλλά για αλήθειες, ποδοσφαιρικές και σε επίπεδο προσώπων αλλά και ανταπόκρισης σε τακτικές και αγωνιστικά σχέδια, τα οποία προφανώς δεν βγαίνουν στο χορτάρι. Άκουσα τις δηλώσεις και τις αναφορές στα παραπάνω που γράφω στην προηγούμενη παράγραφο και θέλω να πιστεύω ότι αποτελούν λόγια προκειμένου να μη συνεχιστεί η συζήτηση γύρω από τους παίκτες και τις ανάγκες ενίσχυσης του έως τώρα έμψυχου δυναμικού. Το σωστό έκανε τούτη τη φορά, σε αυτά που είπε μετά το ματς, ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του αρκεί προφανώς να έχει την ουσία στο μυαλό του και στις άμεσες αναλύσεις του με τους συνεργάτες του... Διαφορετικά έχουμε σοβαρό πρόβλημα και προκύπτει σοβαρότερο ζήτημα για την ΑΕΚ και το αγωνιστικό...

Το πρόβλημα με την αδυναμία στο σκοράρισμα για παράδειγμα είναι αυταπόδεικτο, είτε δημιουργεί αρκετές φάσεις, είτε λίγες, είτε με το σταγονόμετρο, όπως στην Ηλιούπολη! Βέβαια σε κάποια ματς έχει παίξει ρόλο το γεγονός ότι δεν υπήρχε αγωνιστικό σχέδιο, που θα οδηγούσε για να φτάσει η Ένωση να καταφέρει να έχει σημαντικές ευκαιρίες, αλλά σε τούτο ειλικρινά θα έπρεπε να αρκούσε η διαφορά ποιότητας και ικανοτήτων των ποδοσφαιριστών μεταξύ τους. Σε κάθε ματς υπάρχουν και θα αναδεικνύουμε τις ευθύνες του εκάστοτε προπονητή, στην προκειμένη του Νίκολιτς, αλλά δεν είναι δυνατό σε αναμετρήσεις με αντίπαλο (επαναλαμβάνω) την χειρότερη ομάδα της κάτω κατηγορίας, να υπάρχει τέτοια κάκιστη εικόνα, νοοτροπία, ανταπόκριση!

Όπως επίσης αδυνατεί να καταλάβει πλέον και ο πιο... εμπαθής άνθρωπος με τον Γενς Γιόνσον στον κόσμο, αν υπάρχει τέτοιος οπουδήποτε στο σύμπαν, πώς γίνεται να επιλέγεται ο Λιούμπισιτς, με τόσες ευκαιρίες στα σκουπίδια, αλλά ο Δανός χαφ να μην παίρνει ευκαιρία με ΤΙΠΟΤΑ. Επίσης αναδείχθηκε στην Ηλιούπολη ότι συνιστά απορία άλυτη γιατί επιλέχθηκε ο Κροάτης άσος στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ και ειδικά αντί του Καλοσκάμη (μιας και δεν χρειαζόταν να τοποθετηθεί ο Γιόνσον σε αυτή)! Αναφέρω τον Λιούμπισιτς αλλά είναι άδικο να πάει το αγωνιστικό ανάθεμα μόνο σε αυτόν, όλοι όσοι αγωνίστηκαν παίρνουν κάτω από τη βάση, δίχως καμία εξαίρεση σε πρόσωπο παρά μόνο στο γεγονός: στο γκολ που φανέρωσε απλά ότι το κυνήγησαν έως το τέλος σε ένα τραγικό μεσημεροαπόγευμα όπως αυτό το σημερινό...

*Άλλο θέμα οι δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου του Νίκολιτς και νέα αναφορά σε μεταγραφές και απορίες για τα ιατρικά... Αύριο νωρίς νωρίς θα εστιάσουμε αποκλειστικά σε αυτά!