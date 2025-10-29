Ολυμπιακός - Βόλος: Ο Γιάρεμτσουκ από κοντά εκτέλεσε για το 2-0
Ο Γιάρεμτσουκ στο 43' έκανε το 2-0 για τον Ολυμπιακό κόντρα στον Βόλο.
Ο Ολυμπιακός στο 43' σημείωσε το 2-0 κόντρα στον Βόλο με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.
Ο Γιαζίτζι εκτέλεσε κόρνερ, η μπάλα πήγε στον Μουζακίτη, εκείνος σούταρε, η μπάλα κόντραρε κι ο Γιάρεμτσουκ από κοντά εκτέλεσε για το 2-0. Αυτό είναι το πρώτο γκολ του 30χρονου Ουκρανού φορ για την τρέχουσα σεζόν.
Δείτε το γκολ
@Photo credits: eurokinissi, klodian lato
