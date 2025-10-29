Ολυμπιακός – Βόλος: Ο Μπιανκόν στο 5' κάνει το 1-0 για τους Πειραιώτες (vid)
Ιδανικά ξεκίνησε το παιχνίδι με τον Βόλο για τον Ολυμπιακό με τους Πειραιώτες να προηγούνται στο 5' με κεφαλιά του Μπιανκόν.
Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε για τον Ολυμπιακό ο αγώνας με τον Βόλο για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Συγκεκριμένα στο 5' οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ, Ο Στρεφέτσα εκτέλεσε το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι, ο Αντεμπάγιο δεν είχε καλή τοποθέτηση κι ο Μπιανκόν με κεφαλιά θα βρει δίχτυα κάνοντας έτσι το 1-0.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.