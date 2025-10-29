Ιδανικά ξεκίνησε το παιχνίδι με τον Βόλο για τον Ολυμπιακό με τους Πειραιώτες να προηγούνται στο 5' με κεφαλιά του Μπιανκόν.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε για τον Ολυμπιακό ο αγώνας με τον Βόλο για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Συγκεκριμένα στο 5' οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ, Ο Στρεφέτσα εκτέλεσε το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι, ο Αντεμπάγιο δεν είχε καλή τοποθέτηση κι ο Μπιανκόν με κεφαλιά θα βρει δίχτυα κάνοντας έτσι το 1-0.