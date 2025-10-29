Καλοσκάμης: «Οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό»
Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε στο ματς Κυπέλλου με την Ηλιούπολη, αλλά με ένα γκολ του Δημήτρη Καλοσκάμη στο 96' κατάφερε να πάρει τη νίκη με 0-1.
Ο 20χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός μετά το τέλος του παιχνιδιού, μιλώντας στην Cosmote TV ανέφερε:
«Οι συνθήκες δεν ήταν και οι καλύτερες. Δύσκολος ο αγωνιστικός χώρος. Οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Σημαντικό ότι φύγαμε για τη νίκη. Απίστευτο συναίσθημα να σκοράρεις στο τέλος. Αλλά για μένα πιο σημαντικό είναι να κερδίζει η ομάδα και να προχωράμε».
