Αναγκαστική αλλαγή έγινε ο Μεντίλ, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο στο 8ο λεπτό του αγώνα του Άρη με το Αιγάλεω.

Πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε νωρίς στο παιχνίδι του Άρη με το Αιγάλεω για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς ο Χαμζά Μεντίλ αποχώρησε από το γήπεδο.

Ο αριστερός μπακ των «κίτρινων» ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο, με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού τιμ να κάνουν λόγο για κάκωση. Η αλλαγή του στο 8ο λεπτό ήταν αναπόφευκτη, καθώς δεν μπορούσε να συνεχίσει στον αγώνα και τη θέση του πήρε ο Τεχερό.

Από εδώ και πέρα, ο Μεντίλ θα υποβληθεί σε λεπτομερείς εξετάσεις για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού και το διάστημα απουσίας του. Ενώ δεν θα είναι διαθέσιμος για την επόμενη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (1/11)