Αιγάλεω - Άρης: Με Σίστο και Παναγίδη στην εντεκάδα οι «κίτρινοι»
Ο Άρης φιλοξενείται από το Αιγάλεω για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος, το οποίο θα διεξαχθεί στην Καρδίτσα.
Ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε ορισμένες αλλαγές ως προς το βασικό σχήμα καθώς θα ξεκινήσει με τον Αθανασιάδη στην εστία, τους Φαντιγκά, Ρόουζ, Σάντμπεργκ και Μεντίλ στην τετράδα της άμυνας ενώ ο Παναγίδης με τον Γιένσεν και τον Μορουτάν θα μοιραστούν τη μεσαία γραμμή.
Ο Σίστο με τον Γιαννιώτα θα κινηθούν στα δύο άκρα της επίθεσης και ο Μορόν θα αγωνιστεί στην κορυφή ως φορ.
📄 Η αρχική μας εντεκάδα για τον αγώνα με το Αιγάλεω#EGALEOARIS#ARISFC#kypelloelladas#LeaguePhase#Matchday03#VamosARIS@novibet pic.twitter.com/10VIElxo5J— ARIS F.C. / ΠΑΕ ΑΡΗΣ (@ARIS__FC) October 29, 2025
