Αιγάλεω - Άρης: Με Σίστο και Παναγίδη στην εντεκάδα οι «κίτρινοι»

Ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε σε ορισμένες αλλαγές στην βασική εντεκάδα του Άρη για το παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στο Αιγάλεω.

Ο Άρης φιλοξενείται από το Αιγάλεω για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος, το οποίο θα διεξαχθεί στην Καρδίτσα.

Ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε ορισμένες αλλαγές ως προς το βασικό σχήμα καθώς θα ξεκινήσει με τον Αθανασιάδη στην εστία, τους Φαντιγκά, Ρόουζ, Σάντμπεργκ και Μεντίλ στην τετράδα της άμυνας ενώ ο Παναγίδης με τον Γιένσεν και τον Μορουτάν θα μοιραστούν τη μεσαία γραμμή.

Ο Σίστο με τον Γιαννιώτα θα κινηθούν στα δύο άκρα της επίθεσης και ο Μορόν θα αγωνιστεί στην κορυφή ως φορ.

