Καθένας με τον καημό του και ο ΠΑΟΚ με το ποδόσφαιρο του...

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το ποδόσφαιρο της ομάδας του ΠΑΟΚ με όλα τα πλεονεκτήματά του, τις αδυναμίες του και τα μυστικά για να συνεχίσει μέχρι τέλους τον πρωταθλητισμό κόντρα σε αυτόν τον ανταγωνισμό.

Άλλοι ψάχνουν την αφορμή να ανοίξουν θέμα προπονητή. Άλλοι βρήκαν στη διαιτησία τον «φταίχτη» για όλα, άλλοι αλλάζουν προπόνηση και φιλοσοφία κάθε μήνα. Ο ΠΑΟΚ παίζει το ποδόσφαιρο του και πορεύεται.

Είναι καλά ο ΠΑΟΚ για πολλούς και διάφορους λόγους που θα απαριθμήσουμε εκ νέου, αν και αυτή τη φορά οφείλουμε να σταθούμε περισσότερο στο καθαρά ποδοσφαιρικό-τακτικό κομμάτι.

Έχουμε δει τον ΠΑΟΚ σε 16 αγώνες φέτος. Το δείγμα είναι ασφαλές ώστε να βγουν μερικά βάσιμα συμπεράσματα. Έχουν πολλά θετικά οι ασπρόμαυροι και φυσικά αδυναμίες τις οποίες πρέπει να διορθώσουν.

Ξεκινάμε με τα προτερήματα:

- Ο Λουτσέσκου από μόνος του! Το πιο μεγάλο αβαντάζ του ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο. Από την προπόνηση φυσικά μέχρι και τον αγώνα. Η δουλειά του, όλοι οι συνεργάτες και αυτά που δίνουν καθημερινά στο τακτικό κομμάτι, στην εκγύμναση, στην αποθεραπεία-αποκατάσταση, ακόμη και στη νοοτροπία της ομάδας.

- Η ταυτότητα του συνόλου. Ξέρεις τι θα δεις σε όλα τα γήπεδα σε κάθε διοργάνωση. Σταθερότητα πάνω από όλα χωρίς μεγάλες εκπλήξεις

- Το απαραίτητο για ομάδα πρωταθλητισμού κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Αυτό το συνδυαστικό ποδόσφαιρο που κανείς μα κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει στην Ελλάδα. Κατοχή, συνδυασμοί, υπεραριθμίες, συνεργασίες, εκτέλεση εντός περιοχής κάτω από καλές συνθήκες, έχοντας πολλές επιλογές.

Δείτε το παράδειγμα.

Αυτή η φάση στο 2-0 του αγώνα ΠΑΟΚ-Βόλος. Επίθεση του ΠΑΟΚ από τα αριστερά, η πάσα-κλειδί του Τάισον στο ανέβασμα του μπακ Τέιλορ και… Μετρήστε. Πόσοι ασπρόμαυροι είναι σε αυτή την απλή φάση μέσα στην αντίπαλη περιοχή; Έξι νοματαίοι! Ένας έβδομος ο Ζίβκοβιτς περιμένει οριακά εκτός για μία πιθανή δεύτερη μπάλα. Έτσι επιτίθεται ο ΠΑΟΚ που δεν σηκώνει άσκοπα την μπάλα στην περιοχή για να ψάξει τον έναν φορ απέναντι σε 2-3-4 αμυνόμενους. Όχι! Με υπομονή θα ψάξει μία πολύ καλύτερη συνθήκη μέσα από πολλές περισσότερες επιλογές.

- ΠΑΟΚ με κορμό και ταυτότητα, ένα σύνολο με επιθετικές αρετές σε κάθε φάση παιχνιδιού, που φυσικά μπορεί και πρέπει να αμυνθεί καλύτερα.

- Ο ΠΑΟΚ με δύο καλούς τερματοφύλακες. Με τρία πολύτιμα στόπερ, διαφορετικά πλάγια μπακ. Τον Μεϊτέ κολώνα στο κέντρο, μαζί με τους άλλους, λίγο πριν έρθει ο Ζαφείρης. Με τον Κωνσταντέλια στην πιο ώριμη φάση του να έχει μεγάλους και ποιοτικούς συμπαραστάτες. Με τον Γιακουμάκη να αποδεικνύεται σε κάθε ματς όλο και πιο κοντά σε αυτό το δύσκολο που ήθελε ο Λουτσέσκου για τον φορ που συνειδητοποιημένα θα παίξει για την ομάδα και δεν θα περιμένει από τους άλλους να παίζουν για να τον «ταΐσουν». Φυσικά και θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να έχει και άλλον πολύτιμο φορ.

Θα έπρεπε να έχει και άλλους ποιοτικά ενεργούς στο rotation του. Περιμένει ακόμη παίκτες όπως ο Ιβανούσετς, ο Τέιλορ, ο Καμαρά, οι δύο Ιταλοί Μπιάνκο και Βολιάκο που θεωρώ ότι ήρθαν ως τελευταίες λύσεις στις θέσεις τους, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να το αμφισβητήσουν.

Ομάδα που παίζει το κυριαρχικό ποδόσφαιρο το οποίο απαιτείται για πρωταθλητισμό, ομάδα που έχει γερές βάσεις χρόνων, σύνολο με καλή εμπειρία στη διαχείριση του πολύ δύσκολου Πέμπτη-Κυριακή. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ που εκτός όλων των άλλων πέρασε και την πρώτη κρίση του με… σχετική επιτυχία. Θα δούμε πώς θα τα καταφέρουν και οι άλλοι.

ΑΝ ο ΠΑΟΚ καταφέρει εσωτερικά με τις δυνάμεις του να συσπειρωθεί καλύτερα, αποφεύγοντας τις διχαστικές τάσεις εκτός και εντός Τούμπας, τότε θα το πάει μέχρι τέλους…

* Απόψε έχει κύπελλο στο οποίο ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλο αουτσάιντερ για την τετράδα. Στη Λιβαδειά έγινε ζημιά την οποία -με κάποιο- τρόπο ο ΠΑΟΚ θα πληρώσει στην πορεία. Κόντρα στην ΑΕΛ θέλει νίκη και αν γίνεται με σκορ για να φτιάξει και τα γκολ του, κάτι δύσκολο κόντρα σε ομάδα του Μαλεζά. Υπάρχουν πέντε απουσίες, το rotation μικραίνει αναγκαστικά αυτή την εβδομάδα, τέλος πάντων… θα τα αντιμετωπίσει το σύνολο του Λουτσέσκου όπως είναι. Στο κάτω-κάτω την άλλη εβδομάδα είναι τα πιο δύσκολα με Γιουνγκ Μπόις και Παναθηναϊκό. Πάρα πολύ κρίσιμα και για την πρόκριση στην Ευρώπη, αλλά και για την πρωτιά τουλάχιστον στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος…

* Στο επόμενο blog -ήρθε η ώρα- να γράψουμε για μεταγραφές. Τώρα έρχονται οι πρώτες απαντήσεις σε όσους βγαίνουν... πρωταθλητές από τον Αύγουστο επειδή κάνουν 10-15 μεταγραφές, ξοδεύοντας μάλιστα και πολλά χρήματα, αλλά από τον Οκτώβριο μετράνε βαθμούς διαφοράς από τον πρώτο. Αν κάνουμε έναν πρώτο κανονικό μεταγραφικό απολογισμό θα επιμείνουν οι… σοφοί ότι το παν στο ποδόσφαιρο είναι οι μεταγραφές ή η δουλειά; Μήπως η χημεία με τη σύνθεση χαρακτηριστικών και τη διαχείριση ανθρώπων και καταστάσεων;