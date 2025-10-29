Κύπελλο Ελλάδας: Κλείνει η αυλαία της 3ης αγωνιστικής με έξι παιχνίδια
- Tο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής
- Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
- Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
- Τα ζευγάρια που θα προκύψουν με βάση την κατάταξη στη League Phase
- Τα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν
Η τρίτη στροφή για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ολοκληρώνεται σήμερα Τετάρτη (29/10), με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει έξι ματς. Η αρχή γίνεται με τον Άρη που θέλει να κάνει το 3/3 και θα φιλοξενηθεί από το Αιγάλεω στις 15:00 (Cosmote Sport 3).
Έπειτα στις 15:30 (Cosmote Sport 2) η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με την Ηλιούπολη, και στις 17:30 (Cosmote Sport 1) ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο «Καραϊσκάκης» τον Βόλο.
Για το 3/3 θα προσπαθήσει και ο Λεβαδειακός που θα αντιμετωπίσει στις 18:30 (Cosmote Sport 3) τον Αστέρα Τρίπολης. Στις 19:30 ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στο Περιστέρι για να αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο (Cosmote Sport 2) και η αυλαία θα πέσει στις 21:30, οπού ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στη Τούμπα κόντρα στην ΑΕΛ Novibet (Cosmote Sport 1).
Tο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής
- Αιγάλεω - Άρης (15:00, Cosmote Sport 3)
- Ηλιούπολη - ΑΕΚ (15:30, Cosmote Sport 2)
- Ολυμπιακός - Βόλος (17:30, Cosmote Sport 1)
- Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης (18:30, Cosmote Sport 3)
- Ατρόμητος - Παναθηναϊκός (19:30, Cosmote Sport 2)
- ΠΑΟΚ - ΑΕΛ Novibet (21:30, Cosmote Sport 1)
Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
1. ΟΦΗ 9 (7-1)
2. Λεβαδειακός 6 (6-2)*
3. ΑΕΚ 6 (3-1)*
4. Άρης 6 (2-0)*
5. Κηφισιά 5 (4-3)
6. Ατρόμητος 4 (5-3)* 7. Βόλος 4 (4-2)* 8. Παναιτωλικός 3 (5-4) 9. Ολυμπιακός 3 (2-1) **
10. Παναθηναϊκός 3 (1-0) **
11. Ηρακλής 3 (2-3) *
12.Ελλάς Σύρου 3 (6-8)
13. ΑΕΛ Novibet 1 (3-4)*
14. Αστέρας Actor 1 (2-3)*
15. Μαρκό 1 (2-3)*
16. Καβάλα 1 (1-4)*
17. Athens Kallithea 0 (1-4)
18. Ηλιούπολη 0 (1-4)*
19. ΠΑΟΚ 0 (1-4) **
20. Αιγάλεω 0 (0-4)*
* Ένα ματς λιγότερο * Δύο ματς λιγότερα
Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων
2. Η καλύτερη επίθεση
3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας
4. Οι περισσότερες νίκες
5. Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες
6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025
Ποιες ομάδες προκρίνονται
Στη φάση των Play Offs θα συμμετέχουν οι ομάδες που κατέλαβαν την 5η έως την 12η θέση στη βαθμολογία της League Phase. Οι ομάδες που κατέλαβαν από την 1η έως την 4η θέση στην βαθμολογική κατάταξη στη League Phase προκρίνονται απευθείας στους προημιτελικούς.
Τα ζευγάρια που θα προκύψουν με βάση την κατάταξη στη League Phase
- 1ο ζευγάρι: 5ος με 12ο
- 2ο ζευγάρι: 6ος με 11ο
- 3ο ζευγάρι: 7ος με 10ο
- 4o ζευγάρι: 8ος με 9o
Οι αγώνες είναι μονοί και θα διεξάγονται στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase.
Τα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν
- 1ος προημιτελικός: ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).
- 2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).
- 3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).
- 4ος προημιτελικός: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).
Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.