Ολυμπιακός - Βόλος, Ατρόμητος - Παναθηναϊκός , ΠΑΟΚ - ΑΕΛ Novibet, Ηλιούπολη - ΑΕΚ, Αιγάλεω - Άρης και Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης την Τετάρτη (29/10) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η τρίτη στροφή για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ολοκληρώνεται σήμερα Τετάρτη (29/10), με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει έξι ματς. Η αρχή γίνεται με τον Άρη που θέλει να κάνει το 3/3 και θα φιλοξενηθεί από το Αιγάλεω στις 15:00 (Cosmote Sport 3).

Έπειτα στις 15:30 (Cosmote Sport 2) η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με την Ηλιούπολη, και στις 17:30 (Cosmote Sport 1) ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο «Καραϊσκάκης» τον Βόλο.

Για το 3/3 θα προσπαθήσει και ο Λεβαδειακός που θα αντιμετωπίσει στις 18:30 (Cosmote Sport 3) τον Αστέρα Τρίπολης. Στις 19:30 ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στο Περιστέρι για να αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο (Cosmote Sport 2) και η αυλαία θα πέσει στις 21:30, οπού ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στη Τούμπα κόντρα στην ΑΕΛ Novibet (Cosmote Sport 1).

Tο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Αιγάλεω - Άρης (15:00, Cosmote Sport 3)

Ηλιούπολη - ΑΕΚ (15:30, Cosmote Sport 2)

Ολυμπιακός - Βόλος (17:30, Cosmote Sport 1)

Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης (18:30, Cosmote Sport 3)

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός (19:30, Cosmote Sport 2)

ΠΑΟΚ - ΑΕΛ Novibet (21:30, Cosmote Sport 1)

Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

1. ΟΦΗ 9 (7-1)

2. Λεβαδειακός 6 (6-2)*

3. ΑΕΚ 6 (3-1)*

4. Άρης 6 (2-0)*

5. Κηφισιά 5 (4-3)

6. Ατρόμητος 4 (5-3)* 7. Βόλος 4 (4-2)* 8. Παναιτωλικός 3 (5-4) 9. Ολυμπιακός 3 (2-1) **

10. Παναθηναϊκός 3 (1-0) **

11. Ηρακλής 3 (2-3) *

12.Ελλάς Σύρου 3 (6-8)

13. ΑΕΛ Novibet 1 (3-4)*

14. Αστέρας Actor 1 (2-3)*

15. Μαρκό 1 (2-3)*

16. Καβάλα 1 (1-4)*

17. Athens Kallithea 0 (1-4)

18. Ηλιούπολη 0 (1-4)*

19. ΠΑΟΚ 0 (1-4) **

20. Αιγάλεω 0 (0-4)*

* Ένα ματς λιγότερο * Δύο ματς λιγότερα

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

2. Η καλύτερη επίθεση

3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4. Οι περισσότερες νίκες

5. Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες

6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025

Ποιες ομάδες προκρίνονται

Στη φάση των Play Offs θα συμμετέχουν οι ομάδες που κατέλαβαν την 5η έως την 12η θέση στη βαθμολογία της League Phase. Οι ομάδες που κατέλαβαν από την 1η έως την 4η θέση στην βαθμολογική κατάταξη στη League Phase προκρίνονται απευθείας στους προημιτελικούς.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν με βάση την κατάταξη στη League Phase

1ο ζευγάρι: 5ος με 12ο

2ο ζευγάρι: 6ος με 11ο

3ο ζευγάρι: 7ος με 10ο

4o ζευγάρι: 8ος με 9o

Οι αγώνες είναι μονοί και θα διεξάγονται στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν

1ος προημιτελικός: ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

4ος προημιτελικός: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase.