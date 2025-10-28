Δείτε τα τρία γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της Κηφισιάς επί της Athens Kallithea, με ανατροπή.

Η Κηφισιά συνεχίζει αήττητη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας κι έκανε την πρώτη της νίκη. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο υπέταξε την Athens Kallithea στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με 2-1, κάνοντας ανατροπή κι άφησε το σύλλογο της Καλλιθέας στο μηδέν.

Το σύνολο του Σωκράτη Οφρυδόπουλου προηγήθηκε μόλις στο 8ο λεπτό, όταν από λάθος του Ρουκουνάκη ο Καντίγιο βγήκε σε τετ α τετ με τον Ξενόπουλο και με άψογο τελείωμα έστειλε την μπάλα στον ουρανό των διχτύων.

Στο 65ο λεπτό ο Ζέρσον Σόουζα έκλεψε την μπάλα από τον Σαταριάνο, πάτησε περιοχή από διαγώνια θέση, έκανε το γύρισμα προς τον Αμανί, ο οποίος ισοφάρισε σε 1-1 με πλασέ.

Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων ολοκλήρωσε την ανατροπή της ύστερα από τέσσερα λεπτά. Στο 69' ο Μαϊντάνα έκανε παράλληλο γύρισμα και ο Μούσιολικ με άψογο πλασέ έκανε το 2-1, το οποίο έμεινε μέχρι το φινάλε.