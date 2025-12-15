Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ επέβαλε πρόστιμο σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Κηφισιά.

Πρόστιμα σε τρεις ομάδες επιβλήθηκαν από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ.

Παναθηναϊκός και Κηφισιά θα πληρώσουν για τη συμπεριφορά τους στον μεταξύ τους αγώνα στο Κύπελλο και η ΑΕΚ για το ματς με τον ΟΦΗ εντός έδρας, για τον ίδιο θεσμό.

Αναλυτικά οι αποφάσεις:

«Κηρύσσει την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και την ΠΑΕ Κηφισιά ελεγκτέες, για πειθαρχικές παραβάσεις (15 παρ. 2 α και 3Ι του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.) στον μεταξύ τους αγώνα στις 03/12 στην έδρα του Παναθηναϊκού για το Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 και επιβάλλει στην μεν ΠΑΕ Παναθηναϊκός χρηματική ποινή 1.000 ευρώ και στην ΠΑΕ Κηφισιά χρηματική ποινή 2000 ευρώ.

Κηρύσσει την ΠΑΕ ΑΕΚ ελεγκτέα για πειθαρχική παράβαση (15 παρ. 1 περ. α και γ. του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.). στον αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας 2025 ΑΕΚ-ΟΦΗ στις 03/12 και της επιβάλλει α) χρηματική ποινή 1.000,00 ευρώ για παράβασή του αρ. 15 παρ. 1 α’ ΠΚ της ΕΠΟ και β) χρηματική ποινή 1.000,00 ευρώ για παράβαση του αρ. 15 παρ. 1 γ’ ΠΚ της ΕΠΟ. Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή 1500,00 ευρώ.

Διατάσσει τον επανορισμό του ποδοσφαιρικού αγώνα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποδομών Κ-17 Νεανίδων, μεταξύ των ομάδων ΟΦΗ Κ17-Ποσειδών Καμισιανών Ραπανιανών στις 22/11/2025 για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποδομών Κ-17 Νεανίδων 2025-2026 που ξεκίνησε αλλά διεκόπη στο 11ο λεπτό, προκειμένου να συνεχιστεί για το υπολειπόμενο της διακοπής χρονικό διάστημα, εντός τριάντα ημερών (30) ημερών από την έκδοση της παρούσας απόφασης.

Κηρύσσει το σωματείο Ακράτητος ΑΠΟ πειθαρχικά ελεγκτέο ως υπεύθυνο για τη ματαίωση του αγώνα Αετός Ρίου-Ακράτητος ΑΠΟ για τη Γ΄ Κατηγορία Ποδοσφαίρου Γυναικών και του επιβάλλει τις εξής πειθαρχικές ποινές: α) απώλεια τριών (-3) βαθμών από το πρωτάθλημα Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, β) απώλεια του αγώνα με τέρματα (0-3) και γ) χρηματική ποινή 150 ευρώ.

Κηρύσσει το σωματείο ΕΠΣ Καστοριάς πειθαρχικά ελεγκτέο ως υπεύθυνο για τη ματαίωση του αγώνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων Κ-15 Κορασίδων ΕΠΣ Καστοριάς-ΕΠΣ Ηπείρου και του επιβάλλει τις εξής πειθαρχικές ποινές: α) απώλεια τριών (-3) βαθμών από το πρωτάθλημα Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων Κ-15 Κορασίδων, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, β) απώλεια του αγώνα με τέρματα (0-3) και γ) χρηματική ποινή 150 ευρώ».