Η αποστολή του Ατρομήτου για την αναμέτρηση με τον Πανθηναϊκό στο Περιστέρι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εντός έδρας αγώνα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό (29/10,19:30). Ο Λεωνίδας Βόκολος δεν μπορεί να υπολογίζει στους γνωστούς τραυματίες Κίνι, Παλμεζάνο, Ούρονεν, Πάλιουρα, Τζοβάρα, Μανσούρ και Τσιλούλη.

Η αποστολή του Ατρομήτου

Χουτεσιώτης, Κοσέλεφ, Αθανασίου, Μουντές, Παπαδόπουλος, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Αμπαρτζίδης, Καραμάνης, Κοπανίδης, Τσιγγάρας, Χότζα, Μπάκου, Αϊτόρ, Γιουμπιτάνα, Οζέγκοβιτς, Φαν Βέερτ, Μπάτος, Τσαντίλας