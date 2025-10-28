Ατρόμητος: Χωρίς τους γνωστούς τραυματίες κόντρα στον Παναθηναϊκό
Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εντός έδρας αγώνα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό (29/10,19:30). Ο Λεωνίδας Βόκολος δεν μπορεί να υπολογίζει στους γνωστούς τραυματίες Κίνι, Παλμεζάνο, Ούρονεν, Πάλιουρα, Τζοβάρα, Μανσούρ και Τσιλούλη.
Η αποστολή του Ατρομήτου
Χουτεσιώτης, Κοσέλεφ, Αθανασίου, Μουντές, Παπαδόπουλος, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Αμπαρτζίδης, Καραμάνης, Κοπανίδης, Τσιγγάρας, Χότζα, Μπάκου, Αϊτόρ, Γιουμπιτάνα, Οζέγκοβιτς, Φαν Βέερτ, Μπάτος, Τσαντίλας
