Σημαντικές απουσίες θα έχει ο ΠΑΟΚ ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στην ΑΕΛ Novibet για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να δώσει συνέχεια στο σερί του και να πετύχει την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26 κόντρα στην ΑΕΛ Novibet για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης, όπου μέχρι τώρα μετράει μια ήττα από το Λεβαδειακό.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει στην παρουσία των Γιακουμάκη, Πέλκα, Καμαρά και Σάστρε, οι οποίοι για διαφορετικούς λόγους έμειναν εκτός από τη σημερινή προπόνηση. Αντίθετα το «παρών» θα δώσει ο Λόβρεν.

Πιο αναλυτικά η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει:

«Ολοκληρώθηκε η διήμερη προετοιμασία της ομάδας για την αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΛ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26.

Το πρόγραμμα της προπόνησης της Τρίτης (28.10) περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Οι Δημήτρης Πέλκας και Δημήτρης Χατσίδης δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, οι Ζόαν Σάστρε και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία, ο Ντέγιαν Λόβρεν προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα, ενώ εκτός προγράμματος λόγω ίωσης έμεινε ο Γιώργος Γιακουμάκης .

Οι υπόλοιποι παίκτες θα είναι όλοι στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου για την επικείμενη αναμέτρηση».