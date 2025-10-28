ΟΦΗ - Ηρακλής: Τα highlights του ματς (vid)
Ο ΟΦΗ έκανε το 3Χ3 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα νοκ άουτ της διοργάνωσης, καθώς επικράτησε του Ηρακλή στο Παγκρήτιο με 3-1, υπό το βλέμμα του Χρήστου Κόντη, κάνοντας ανατροπή.
Ο Γηραιός μπήκε πιο δυνατά και πήρε προβάδισμα στο 28ο λεπτό. O Σιδεράς έκανε τη σέντρα, κεφαλιά - πάσα του Ντουρμισάι και ο Κούστα με προβολή νίκησε τον Λίλο.
Ο Όμιλος ισοφάρισε στο 35', όταν ο Αποστολάκης εκτέλεσε το φάουλ, ο Καραχάλιος πήρε την κεφαλιά - πάσα από το δεύτερο δοκάρι και ο Ρακονιάτς με πλασέ από κοντά ισοφάρισε.
Οι Κρητικοί ολοκλήρωσαν την ανατροπή τους στο 83'. Υπέροχη διαγώνια μπαλιά του Χριστόπουλου, ο Νους με ο κεφάλι έστρωσε στον Σενγκέλια, ο Γεωργιανός έπιασε σουτ στην κίνηση, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στον Νους, ο οποίος από κοντά ολοκλήρωσε την ανατροπή.
Στο 90+3' ο Θεοδοσουλάκης έστρωσε την μπάλα στον Σαλσέδο, ο οποίος με άψογο σουτ εκτός περιοχής διαμόρφωσε το τελικό 3-1.
