Ποια άλλα ματς του Κυπέλλου εκτός από το Ολυμπιακός - Βόλος δεν θα έχουν VAR: Τι προβλέπει η προκήρυξη της ΕΠΟ

Τα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής της League Stage του Κυπέλλου Ελλάδος που δεν έχουν VAR κι αυτό που ορίζει η ΕΠΟ.

Η ΚΕΔ γνωστοποίησε μέσω της ιστοσελίδας της ΕΠΟ τους ορισμούς των διαιτητών για τα ματς της 3ης αγωνιστικής της League Stage του Κυπέλλου Ελλάδος φανερώνοντας πως τα έξι από τα εννιά παιχνίδια δεν θα έχουν VAR.

Τα τρία παιχνίδια στα οποία θα υπάρχει το σύστημα του Video Assistant Referee είναι εκείνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΛ στην Τούμπα, του Ατρομήτου με τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι και της Ηλιούπολης με την ΑΕΚ στην έδρα της πρώτης.

Αντίθετα το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο στο «Γ. Καραϊσκάκης» δεν θα έχει VAR, όπως και τα ΟΦΗ - Ηρακλής, Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου, Κηφισιά - Athens Kallithea, Αιγαλέω - Άρης και Λεβαδειακός - Αστέρας Aktor.

Αυτό είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό, αφού, όπως ορίζει η ίδια η ΕΠΟ στην προκήρυξής της, στην παρούσα φάση της διοργάνωσης είναι προαιρετική η ύπαρξη του VAR στα ματς. Η υποχρεωτικότητα της ύπαρξης του VAR ξεκινάει από την φάση των Play Off του Κυπέλλου Ελλάδος

Οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής της League Stage του Κυπέλλου Ελλάδος:

Τρίτη 28/10/2025 16:00

ΟΦΗ – Ηρακλής

Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)

Βοηθοί: Νίκζας (Πέλλας), Δέλλιος (Αθήνας)

Τέταρτος: Ανδριανός (Αχαΐας)

Τρίτη 28/10/2025 18:00

Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου

Διαιτητής: Ματσούκας (Ευβοίας)

Βοηθοί: Κλεπετσάνης (Ήπειρος), Διαμάντης (Ηπείρου)

Τέταρτος: Μπουρουζίκας (Λάρισας)

Τρίτη 28/10/2025 20:00

Κηφισιά – Athens Kallithea FC

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Βοηθοί: Αρμακολάς (Κυκλάδων), Ψύλλος (Λέσβου)

Τέταρτος: Ανδρικόπουλος (Κυκλάδων)

Τετάρτη 29/10/2025 15:00

Αιγάλεω – Άρης

Διαιτητής: Κουκουλάς (Λέσβου)

Βοηθοί: Μπούξμπαουμ (Αν. Αττικής), Κολλιάκος (Αθηνών)

Τέταρτος: Φίτσας (Πρεβέζης-Λευκάδος)

Τετάρτη 29/10/2025 15:00

Ηλιούπολη - ΑΕΚ

Διαιτητής: Κόκκινος (Χαλκιδικής)

Βοηθοί: Τσολακίδης (Αθηνών) και Παγουρτζής (Πειραιώς)

Τέταρτος: Βεργέτης (Αρκαδίας)

VAR: Τζήλος (Λάρισας) και Γιουματζίδης (Πέλλας)

Τετάρτη 29/10/2025 17:30

Ολυμπιακός – Βόλος

Διαιτητής: Ζάμπαλας (Ηπείρου)

Βοηθοί: Πατράς (Μακεδονίας), Νταβέλας (Μακεδονίας)

Τέταρτος: Νταούλας (Δυτικής Αττικής)

Τετάρτη 29/10/2025 18:30

Λεβαδειακός – Asteras Aktor

Διαιτητής: Ευαγγέλου (Αθηνών)

Βοηθοί: Απτόσογλου (Αθηνών), Χριστοδούλου (Ημαθίας)

Τέταρτος: Καλατζής (Θεσσαλίας)

Τετάρτη 29/10/2025 19:30

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός

Διαιτητής: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Βοηθοί: Σπυρόπουλος (Μεσσηνίας) και Μάτσας (Ηρακλείου)

Τέταρτος: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

VAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων) και Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Τετάρτη 29/10/2025 21:30

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ

Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)

Βοηθοί: Κόρωνας (Πειραιώς), Μωυσιάδης (Γρεβενών)

Τέταρτος: Κεχαγιάς (Κοζάνης)

VAR: Ματσούκας (Εύβοιας) και Μόσχου (Λασιθίου)