Ηλιούπολη: «O αγωνιστικός χώρος θέτει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών»

Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανάρτησε στα social media εικόνες από την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου που καλείται να αγωνιστεί απέναντι στον Ηρακλή για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η Ηλιούπολη αγωνίζεται σήμερα (25/) με τον Ηρακλή στις 15:00 για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι άνθρωποι της ομάδας των Νοτίων προαστίων έφτασαν στο Καυταντζόγλειο και δεν χάρηκαν με την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου.

Με ανακοίνωση και ανάρτηση φωτογραφιών στα social media καταδικάζει την εικόνα του αγωνιστικού χώρου όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση και τονίζει πως τίθεται θέμα ακόμα και για την σωματική ακεραιότητα των παικτών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Αυτή είναι η εικόνα του αγωνιστικού χώρου, στον οποίο καλείται να αγωνιστεί η ομάδα μας στις 15:00, με αντίπαλο τον Ηρακλή στα πλαίσια της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.



Ένας αγωνιστικός χώρος, τουλάχιστον ακατάλληλος για να διεξαχθεί αγώνας, καθώς θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα των αθλητών και των δυο ομάδων.»