Ηρακλής: Ο Σπανός νέος προπονητής του «γηραιού»
Μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Μπάμπη Τεννέ ο ο Ηρακλής κινήθηκε άμεσα και συμφώνησε με τον διάδοχό του. Αυτός θα είναι ο Δημήτρης Σπανός με την σχετική ανακοίνωση του «γηραιού» να αναφέρει τα εξής: «Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σπανό στον ΗΡΑΚΛΗ μας!
Ο νέος προπονητής της ομάδας μας έχει πίσω του μια μεγάλη διαδρομή με επιτυχίες και ανόδους σε κορυφαίους συλλόγους: Άρης, Ιωνικός, Παναιγιάλειος, Παναχαϊκή, Καλλιθέα, Απόλλων Σμύρνης, Ξάνθη, Πανσερραϊκός και άλλους.
Με εμπειρία, πάθος και αποδεδειγμένη ικανότητα, ο Δημήτρης Σπανός αναλαμβάνει να οδηγήσει τον ΗΡΑΚΛΗ στη νέα εποχή.
Καλώς ήρθες κόουτς – καλή αρχή!».
