Ο Δημήτρης Σπανός θα είναι ο νέος προπονητής του Ηρακλή με τους «κυανόλευκους» να ανακοινώνουν την συμφωνία με τον έμπειρο τεχνικό.

Μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Μπάμπη Τεννέ ο ο Ηρακλής κινήθηκε άμεσα και συμφώνησε με τον διάδοχό του. Αυτός θα είναι ο Δημήτρης Σπανός με την σχετική ανακοίνωση του «γηραιού» να αναφέρει τα εξής: «Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σπανό στον ΗΡΑΚΛΗ μας!

Ο νέος προπονητής της ομάδας μας έχει πίσω του μια μεγάλη διαδρομή με επιτυχίες και ανόδους σε κορυφαίους συλλόγους: Άρης, Ιωνικός, Παναιγιάλειος, Παναχαϊκή, Καλλιθέα, Απόλλων Σμύρνης, Ξάνθη, Πανσερραϊκός και άλλους.

Με εμπειρία, πάθος και αποδεδειγμένη ικανότητα, ο Δημήτρης Σπανός αναλαμβάνει να οδηγήσει τον ΗΡΑΚΛΗ στη νέα εποχή.

Καλώς ήρθες κόουτς – καλή αρχή!».